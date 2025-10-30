Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái và chia sẻ trách nhiệm gia đình. Sau khi sinh con, Đường Yên tạm gác hoạt động nghệ thuật để toàn tâm lo cho tổ ấm, trong khi La Tấn vẫn tập trung phát triển sự nghiệp.

Những ngày qua, trong showbiz Hoa ngữ lan truyền thông tin tiểu hoa đán 85 đình đám và tài tử La Tấn đã ly thân sau 9 năm bên nhau (tính từ lúc yêu đến lúc cưới). Đáng chú ý, nguồn tin còn cho rằng Đường Yên đã đưa con gái về nhà ngoại sinh sống, trong khi hai người đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sự chênh lệch về nhịp sống và áp lực công việc khiến nữ diễn viên ngày càng cảm thấy đơn độc, mối quan hệ giữa hai người dần rạn nứt.

Bên cạnh đó, mạng xã hội Trung Quốc còn lan truyền tin đồn La Tấn từng có quan hệ mờ ám với nữ trợ lý riêng. Hồi năm 2020, một số hình ảnh thân mật giữa hai người trên phim trường được đăng tải và gây xôn xao dư luận. Dù chưa từng lên tiếng thừa nhận, sự việc này được cho là khiến Đường Yên mất lòng tin vào chồng.

Năm 2018, khi La Tấn và Đường Yên đính hôn và dọn về sống chung rầm rộ trên khắp mạng xã hội, đối diện với cánh phóng viên, nữ trợ lý của La Tấn bỗng tỏ thái độ gay gắt, nghi ghen tuông ra mặt khi ám chỉ Đường Yên là người chiêu trò.

Từ cuối tháng 8, truyền thông Trung Quốc đã soi ra dấu hiệu xa cách thấy rõ của vợ chồng Đường Yên - La Tấn. Cặp sao bị phát hiện không còn tương tác với nhau trên MXH. Thậm chí khi Đường Yên có dự án mới, La Tấn cũng không đăng bài quảng bá hay công khai ủng hộ bà xã.

Từ 2023, cặp vợ chồng đã dành rất ít thời gian cho nhau. Đường Yên từng thừa nhận trong một chương trình, họ thực sự xa cách hầu hết thời gian, chỉ có thể ở bên nhau vài ngày trong dịp Tết Nguyên đán. Khi Đường Yên mang thai, La Tấn đang quay phim ở vùng núi Quý Châu, chỉ trở về Thượng Hải hai tuần trước khi vợ sinh rồi vội vã quay lại phim trường vào sáng hôm sau. La Tấn cũng dành ít thời gian cho con gái.

Ngoài ra, La Tấn cũng gây ồn ào về lối sống, khiến hình ảnh "người chồng tận tụy và hết mực yêu thương vợ" của anh bị lung lay. Năm 2020, paparazzi chụp được hình ảnh nữ trợ lý nắm tay La Tấn trên phim trường, giúp anh sửa tóc, hành động của cả hai được cho "rất thân mật". Năm 2023, paparazzi lại tung ra những bức ảnh thân mật của La Tấn và nữ diễn viên Trương Huệ Văn trên phim trường, chân họ dường như chạm vào nhau.

Trước đó, hôn nhân của cặp sao từng được khen lý tưởng. Nhiều tờ báo đưa tin, Đường Yên chỉ tham gia một hoặc hai bộ phim truyền hình mỗi năm để dành thời gian cho con, trong khi La Tấn về thẳng nhà sau khi quay phim và không bao giờ để con cho bảo mẫu...

Đường Yên - La Tấn quen biết khi cùng hợp tác trong bộ phim Cẩm Tú Vị Ương năm 2016. Sau khi phim hoàn thành, họ công khai mối quan hệ. Năm 2018, cặp sao tổ chức cưới tại Áo với sự tham gia của người thân và bạn bè. Năm 2020, Đường Yên sinh con gái đầu lòng.