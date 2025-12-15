Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển biến đáng chú ý trong sự nghiệp phim truyền hình của Dương Mịch.
- Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'
- Dương Mịch được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Liên Hoa
Với dự án “Sinh vạn vật”, Dương Mịch dần hồi phục danh tiếng và sức hút sau giai đoạn bị cho là loay hoay trong việc lựa chọn kịch bản. Diễn xuất tiết chế, nghiêm túc và phù hợp hơn với dòng phim chính kịch giúp Dương Mịch nhận được phản hồi tích cực, mở ra hướng phát triển ổn định hơn so với các vai diễn thiên về thương mại trước đây.
Tiếp nối đà khởi sắc, Dương Mịch hiện đang chuẩn bị tham gia bộ phim “Mạt lộ cuồng hoa”, hợp tác cùng diễn viên Vạn Thiến. Theo thông tin từ phía sản xuất, dự án sắp chính thức khai máy và hai nữ diễn viên đã hoàn tất khâu tạo hình. Sự kết hợp này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cả Dương Mịch và Vạn Thiến đều là những gương mặt có thực lực, từng ghi dấu ấn với các vai diễn nội tâm, đòi hỏi chiều sâu tâm lý.
Sau khi hoàn thành phim “Mạt lộ cuồng hoa”, Dương Mịch dự kiến sẽ gia nhập đoàn phim “Giang sơn đại đồng”, một dự án lịch sử chính kịch đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nam chính của bộ phim hiện được cho là đang trong quá trình đàm phán với Chu Á Văn – diễn viên vừa tạo dấu ấn mạnh mẽ với vai diễn trong phim “Đại sinh ý nhân”. Với nền tảng diễn xuất vững vàng của Chu Á Văn, màn kết hợp cùng Dương Mịch được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn của tác phẩm.
Theo nguồn tin từ ê-kíp, đội ngũ sản xuất “Giang sơn đại đồng” hiện nhận được đánh giá khá tích cực. Đạo diễn được mời tham gia là người từng có các tác phẩm được giới chuyên môn ghi nhận, đóng vai trò bảo chứng về mặt chất lượng. Bộ phim dự kiến khai máy vào quý I năm sau, hướng đến dòng phim lịch sử chính kịch với yêu cầu cao về nội dung, diễn xuất và tính chân thực.
Giới chuyên môn cho rằng, nếu phim “Giang sơn đại đồng” tạo được tiếng vang và giữ vững danh tiếng, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Dương Mịch củng cố vị thế trong mảng phim truyền hình, đồng thời khẳng định thực lực khi chinh phục dòng phim chính kịch lịch sử vốn được xem là thước đo uy tín của các diễn viên hàng đầu.