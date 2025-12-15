Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Với dự án “Sinh vạn vật”, Dương Mịch dần hồi phục danh tiếng và sức hút sau giai đoạn bị cho là loay hoay trong việc lựa chọn kịch bản. Diễn xuất tiết chế, nghiêm túc và phù hợp hơn với dòng phim chính kịch giúp Dương Mịch nhận được phản hồi tích cực, mở ra hướng phát triển ổn định hơn so với các vai diễn thiên về thương mại trước đây.

Tiếp nối đà khởi sắc, Dương Mịch hiện đang chuẩn bị tham gia bộ phim “Mạt lộ cuồng hoa”, hợp tác cùng diễn viên Vạn Thiến. Theo thông tin từ phía sản xuất, dự án sắp chính thức khai máy và hai nữ diễn viên đã hoàn tất khâu tạo hình. Sự kết hợp này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cả Dương Mịch và Vạn Thiến đều là những gương mặt có thực lực, từng ghi dấu ấn với các vai diễn nội tâm, đòi hỏi chiều sâu tâm lý.