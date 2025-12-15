Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 15/12/2025 16:07

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển biến đáng chú ý trong sự nghiệp phim truyền hình của Dương Mịch.

Với dự án “Sinh vạn vật”, Dương Mịch dần hồi phục danh tiếng và sức hút sau giai đoạn bị cho là loay hoay trong việc lựa chọn kịch bản. Diễn xuất tiết chế, nghiêm túc và phù hợp hơn với dòng phim chính kịch giúp Dương Mịch nhận được phản hồi tích cực, mở ra hướng phát triển ổn định hơn so với các vai diễn thiên về thương mại trước đây.

Tiếp nối đà khởi sắc, Dương Mịch hiện đang chuẩn bị tham gia bộ phim “Mạt lộ cuồng hoa”, hợp tác cùng diễn viên Vạn Thiến. Theo thông tin từ phía sản xuất, dự án sắp chính thức khai máy và hai nữ diễn viên đã hoàn tất khâu tạo hình. Sự kết hợp này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cả Dương Mịch và Vạn Thiến đều là những gương mặt có thực lực, từng ghi dấu ấn với các vai diễn nội tâm, đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật' - Ảnh 1

Sau khi hoàn thành phim “Mạt lộ cuồng hoa”, Dương Mịch dự kiến sẽ gia nhập đoàn phim “Giang sơn đại đồng”, một dự án lịch sử chính kịch đang trong giai đoạn chuẩn bị. Nam chính của bộ phim hiện được cho là đang trong quá trình đàm phán với Chu Á Văn – diễn viên vừa tạo dấu ấn mạnh mẽ với vai diễn trong phim “Đại sinh ý nhân”. Với nền tảng diễn xuất vững vàng của Chu Á Văn, màn kết hợp cùng Dương Mịch được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn của tác phẩm.

Theo nguồn tin từ ê-kíp, đội ngũ sản xuất “Giang sơn đại đồng” hiện nhận được đánh giá khá tích cực. Đạo diễn được mời tham gia là người từng có các tác phẩm được giới chuyên môn ghi nhận, đóng vai trò bảo chứng về mặt chất lượng. Bộ phim dự kiến khai máy vào quý I năm sau, hướng đến dòng phim lịch sử chính kịch với yêu cầu cao về nội dung, diễn xuất và tính chân thực.

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật' - Ảnh 2

Giới chuyên môn cho rằng, nếu phim “Giang sơn đại đồng” tạo được tiếng vang và giữ vững danh tiếng, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Dương Mịch củng cố vị thế trong mảng phim truyền hình, đồng thời khẳng định thực lực khi chinh phục dòng phim chính kịch lịch sử vốn được xem là thước đo uy tín của các diễn viên hàng đầu.

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Mới đây, từ khóa Dương Mịch bất ngờ xuất hiện trên top tìm kiếm mạng xã hội xứ Trung khi một đoạn video ăn uống trong quá khứ của nữ diễn viên bị cư dân mạng đào lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Dương Mịch được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Liên Hoa

Dương Mịch được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Liên Hoa

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Dương Mịch, Tạ Đình Phong và loạt sao nổi tiếng cầu nguyện cho nạn nhân vụ cháy ở Hong Kong

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

MC bị chỉ trích vì trêu chọc Chung Sở Hy 'giành vị trí trung tâm' với Lưu Diệc Phi và Dương Mịch

MC bị chỉ trích vì trêu chọc Chung Sở Hy 'giành vị trí trung tâm' với Lưu Diệc Phi và Dương Mịch

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 46 phút trước
Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Đời sống 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp cá chép hóa rồng, kết thúc vận xui, khởi đầu may mắn, giàu sang Phú Quý, cung hỷ Phát Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp cá chép hóa rồng, kết thúc vận xui, khởi đầu may mắn, giàu sang Phú Quý, cung hỷ Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Video 1 giờ 5 phút trước
Dắt chó đi dạo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng hàng trăm chiếc xúc xích sống bị vứt bừa bãi trên vỉa hè

Dắt chó đi dạo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng hàng trăm chiếc xúc xích sống bị vứt bừa bãi trên vỉa hè

Video 1 giờ 9 phút trước
Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Video 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đâm trúng người đi xe máy, 2 tài xế ô tô phóng xe chạy bỏ mặc người đàn ông và đứa trẻ bị thương nằm trên đường

Đâm trúng người đi xe máy, 2 tài xế ô tô phóng xe chạy bỏ mặc người đàn ông và đứa trẻ bị thương nằm trên đường

Video 1 giờ 27 phút trước
Kinh ngạc trước cảnh tượng bắt sống 2 con trăn khổng lồ ẩn nấp trong cửa hàng xe máy

Kinh ngạc trước cảnh tượng bắt sống 2 con trăn khổng lồ ẩn nấp trong cửa hàng xe máy

Video 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét ẩn nấp trong nhà vệ sinh

Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét ẩn nấp trong nhà vệ sinh

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Diễn xuất của Ngu Thư Hân gây thất vọng trong phim 'Song quỹ'

Diễn xuất của Ngu Thư Hân gây thất vọng trong phim 'Song quỹ'

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình