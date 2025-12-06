Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Gần đây nhất, nam diễn viên Nhật Bản Sakaguchi Kentaro bị vạch trần việc có quan hệ ngoài luồng với nữ diễn viên Nagano Mei khi đang hẹn hò với bạn gái là nhà tạo mẫu tóc. Cả Sakaguchi Kentaro và Nagano Mei đều là đại sứ Prada.

Thông tin Dương Mịch có hợp đồng với thương hiệu thời trang lớn là Prada nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Truyền thông phân tích, nữ diễn viên ngày càng gia tăng giá trị thương mại sau khi bộ phim “Sinh vạn vật” do cô đóng vai chính lên sóng trên đài CCTV-8 và đạt thành công vang dội. Tuy nhiên, cú bắt tay giữa Dương Mịch và Prada cũng gây bàn tán. Bởi thương hiệu này trước đó đã có nhiều đại sứ châu Á vướng ồn ào, thậm chí là những bê bối khiến sự nghiệp sụp đổ. Đến mức, từ khóa “lời nguyền Prada” được lan truyền mỗi khi nhà mốt này công bố đại sứ mới.

Trước đó, Nagano Mei còn bị bóc trần việc ngoại tình với nam diễn viên hơn 15 tuổi đã có vợ con - Tanaka Kei.

Tại Hàn Quốc, từ khóa “lời nguyền Prada” cũng gây chú ý trong năm nay khi nam đại sứ Kim Soo Hyun phải đối mặt với các vụ kiện tụng, vì bị gia đình Kim Sae Ron cáo buộc có quan hệ tình cảm với cố diễn viên khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Đặc biệt, ở Trung Quốc, rất nhiều đại sứ Prada vướng bê bối nghiêm trọng.

Năm 2021, nữ diễn viên Trịnh Sảng bị “cấm sóng” vì sang Mỹ thuê người mang thai hộ, bỏ rơi con và phải nộp phạt 299 triệu NDT vì hành vi trốn thuế.

Một năm sau, nam diễn viên Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù vì tội hiếp dâm. Ngô Diệc Phàm từng được xếp vào nhóm “Tứ đại lưu lượng" - những ngôi sao thần tượng có lượng fan đông đảo và sức ảnh hưởng lớn bậc nhất ở xứ tỉ dân.

Lý Dịch Phong từng là sao nam nổi ngang hàng với Ngô Diệc Phàm, nhưng vào năm 2022, nam diễn viên bị phanh phui hành vi mua dâm, sự nghiệp hoàn toàn sụp đổ.

Năm 2023, nam ca sĩ Thái Từ Khôn bị tố ép bạn gái phá thai. Mẹ của anh thì thuê thám tử theo dõi, đặt camera ẩn trái phép trước nhà cô gái này. Vì bê bối, các hoạt động nghệ thuật trong nước của anh bị hạn chế suốt nhiều tháng, hình ảnh và danh tiếng đi xuống.

Mỹ nam “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” Kha Chấn Đông cũng hủy hoại sự nghiệp vì sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, công chúng cũng cho rằng, những bê bối bùng nổ là do bản thân nghệ sĩ, không thể gán mác Prada như một vận đen đối với các đại sứ.

Ngoài Dương Mịch, Prada đang có nhiều đại sứ là ngôi sao Trung Quốc như Lý Hiện, Mã Y Lợi, Giả Linh, Trần Hạo Vũ…