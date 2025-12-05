Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn'

Sao quốc tế 05/12/2025 12:45

Sự thành công của Tô Tử Hiên nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa diễn viên và nhân vật. Gương mặt sắc sảo của Lý Thuần rất hợp với vẻ đẹp quyết đoán, mạnh mẽ của Tô Tử Hiên.

Khán giả dành lời khen cho Lý Thuần khi cho rằng cô là một trong số ít gương mặt có thể “cân” được cả tạo hình nam lẫn nữ trong phim "Người làm ăn lớn".

Trong tạo hình nữ, Lý Thuần thường mang tới cảm giác lạnh lùng và sắc sảo. Những bức ảnh cô xuất hiện với mái tóc dài, trang điểm sắc nét, trang phục thanh lịch hoặc cổ điển đều tạo nên ấn tượng thị giác mạnh, toát lên khí chất khó nhầm lẫn.

Khán giả nhận xét gương mặt của cô vừa có nét mềm mại, vừa có chiều sâu, rất hợp với kiểu nhân vật nội tâm phức tạp, có phần bí ẩn. Ngược lại, khi xuất hiện với tạo hình nam, Lý Thuần vẫn giữ được sự tự nhiên trong biểu cảm, không gượng ép hay lệch tông. Đường xương hàm rõ, ánh mắt mạnh mẽ, thần thái dứt khoát giúp cô phù hợp với phong cách trung tính, tạo cảm giác phong độ và bản lĩnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, dù không cần cố gắng “diễn”, Lý Thuần vẫn toát lên khí chất đặc biệt, phù hợp với xu hướng hình tượng đa dạng giới tính trong phim ảnh hiện nay.

Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn' - Ảnh 1

Sự thành công của Tô Tử Hiên nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa diễn viên và nhân vật. Gương mặt sắc sảo của Lý Thuần rất hợp với vẻ đẹp quyết đoán, mạnh mẽ của Tô Tử Hiên. 

Khi diện trang phục nữ, cô mang vẻ lạnh lùng, khí chất uy quyền, khiến người đối diện vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Khi hóa trang nam, thần thái lại trở nên tự nhiên, mạnh mẽ và phong độ, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, khiến khán giả khó rời mắt. 

Thêm vào đó, mười năm tập ballet mang đến cho Lý Thuần tư thế thẳng, uy nghi, khiến cô khi khoác áo choàng tơ thêu, ngồi chỉ huy quân đội vừa giữ được sự mềm mại nữ tính, vừa toát ra uy quyền lãnh đạo, hoàn toàn hòa hợp với tính cách và địa vị của Tô Tử Hiên.

Sự cân bằng tinh tế giữa hận thù và bi kịch chính là điểm mạnh của Lý Thuần khi hóa thân vào các vai phản diện. Khi thể hiện nỗi đấu tranh nội tâm của Tô Tử Hiên, cô không dựa vào cử chỉ phô trương, mà dùng ánh mắt và biểu cảm tinh tế để truyền tải những trạng thái dao động giữa hận thù, ngưỡng mộ, quyết tâm và buông bỏ.

Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn' - Ảnh 2

Về mặt dữ liệu, các con số có thể chứng minh sức hút của Lý Thuần. Sau khi lên sóng, tỷ suất xem khắp Trung Quốc đạt 1,8%, nhiệt độ tìm kiếm trên iQiyi vượt 8.500, trong đó các thảo luận về diễn xuất của Lý Thuần chiếm 38%, vượt xa nữ chính 12%.

Trên Douyin, các chủ đề liên quan có tổng lượt xem 23,8 tỷ, và các cảnh được chia sẻ nhiều nhất đều là cận cảnh Lý Thuần.

Hiện tại, vai Tô Tử Hiên do Lý Thuần đảm nhận trong bộ phim “Người làm ăn lớn” đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhân vật được đánh giá là có chiều sâu, cách thể hiện của cô tạo cảm giác sắc bén nhưng không bị “quá tay”, giữ được sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Đây được xem là bước tiến tiếp theo trong hành trình khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của nữ diễn viên.

Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện'

Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện'

Mới đây, 1 blogger giải trí hàng đầu gây xôn xao khi cho biết hậu trường quay tác phẩm này cũng drama chẳng kém nội dung phim. Và người khiến dự án nổi giông bão chính là "đại hoa đán" Châu Tấn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Thuần sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện'

Phản hồi gây chú ý của Châu Tấn về tin đồn bắt nạt Lý Thuần khi đóng 'Như Ý truyện'

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

Đường Yên bị người hâm mộ chỉ trích sau khi cha chồng vừa qua đời

Đường Yên bị người hâm mộ chỉ trích sau khi cha chồng vừa qua đời

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

TIN MỚI NHẤT

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Đời sống 8 phút trước
Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Sức khỏe 28 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn'

Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn'

Sao quốc tế 44 phút trước
Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc

Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc

Đời Sống 59 phút trước
Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Gần 2 triệu người Việt dùng mật khẩu “123456”: Lỗ hổng bảo mật lớn ngay từ thói quen cá nhân

Gần 2 triệu người Việt dùng mật khẩu “123456”: Lỗ hổng bảo mật lớn ngay từ thói quen cá nhân

Xã hội 1 giờ 13 phút trước
5 điều bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải chuẩn bị trước khi mang thai

5 điều bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải chuẩn bị trước khi mang thai

Mẹ bầu 1 giờ 26 phút trước
Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Mỹ nhân 16 tuổi' Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim, gây bất ngờ với vai chính đầu tay

'Mỹ nhân 16 tuổi' Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim, gây bất ngờ với vai chính đầu tay

Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'