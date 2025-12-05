Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn'

Trong tạo hình nữ, Lý Thuần thường mang tới cảm giác lạnh lùng và sắc sảo. Những bức ảnh cô xuất hiện với mái tóc dài, trang điểm sắc nét, trang phục thanh lịch hoặc cổ điển đều tạo nên ấn tượng thị giác mạnh, toát lên khí chất khó nhầm lẫn.

Khán giả dành lời khen cho Lý Thuần khi cho rằng cô là một trong số ít gương mặt có thể “cân” được cả tạo hình nam lẫn nữ trong phim "Người làm ăn lớn".

Nhiều ý kiến cho rằng, dù không cần cố gắng “diễn”, Lý Thuần vẫn toát lên khí chất đặc biệt, phù hợp với xu hướng hình tượng đa dạng giới tính trong phim ảnh hiện nay.

Khán giả nhận xét gương mặt của cô vừa có nét mềm mại, vừa có chiều sâu, rất hợp với kiểu nhân vật nội tâm phức tạp, có phần bí ẩn. Ngược lại, khi xuất hiện với tạo hình nam, Lý Thuần vẫn giữ được sự tự nhiên trong biểu cảm, không gượng ép hay lệch tông. Đường xương hàm rõ, ánh mắt mạnh mẽ, thần thái dứt khoát giúp cô phù hợp với phong cách trung tính, tạo cảm giác phong độ và bản lĩnh.

Sự thành công của Tô Tử Hiên nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa diễn viên và nhân vật. Gương mặt sắc sảo của Lý Thuần rất hợp với vẻ đẹp quyết đoán, mạnh mẽ của Tô Tử Hiên.

Khi diện trang phục nữ, cô mang vẻ lạnh lùng, khí chất uy quyền, khiến người đối diện vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Khi hóa trang nam, thần thái lại trở nên tự nhiên, mạnh mẽ và phong độ, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút, khiến khán giả khó rời mắt.

Thêm vào đó, mười năm tập ballet mang đến cho Lý Thuần tư thế thẳng, uy nghi, khiến cô khi khoác áo choàng tơ thêu, ngồi chỉ huy quân đội vừa giữ được sự mềm mại nữ tính, vừa toát ra uy quyền lãnh đạo, hoàn toàn hòa hợp với tính cách và địa vị của Tô Tử Hiên.

Sự cân bằng tinh tế giữa hận thù và bi kịch chính là điểm mạnh của Lý Thuần khi hóa thân vào các vai phản diện. Khi thể hiện nỗi đấu tranh nội tâm của Tô Tử Hiên, cô không dựa vào cử chỉ phô trương, mà dùng ánh mắt và biểu cảm tinh tế để truyền tải những trạng thái dao động giữa hận thù, ngưỡng mộ, quyết tâm và buông bỏ.

Về mặt dữ liệu, các con số có thể chứng minh sức hút của Lý Thuần. Sau khi lên sóng, tỷ suất xem khắp Trung Quốc đạt 1,8%, nhiệt độ tìm kiếm trên iQiyi vượt 8.500, trong đó các thảo luận về diễn xuất của Lý Thuần chiếm 38%, vượt xa nữ chính 12%.

Trên Douyin, các chủ đề liên quan có tổng lượt xem 23,8 tỷ, và các cảnh được chia sẻ nhiều nhất đều là cận cảnh Lý Thuần.

Hiện tại, vai Tô Tử Hiên do Lý Thuần đảm nhận trong bộ phim “Người làm ăn lớn” đang nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nhân vật được đánh giá là có chiều sâu, cách thể hiện của cô tạo cảm giác sắc bén nhưng không bị “quá tay”, giữ được sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Đây được xem là bước tiến tiếp theo trong hành trình khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng của nữ diễn viên.