Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 05/12/2025 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, những rắc rối bạn gặp phải trong công việc sẽ nhanh chóng được giải quyết. Chính ấn chiếu mệnh còn nói thêm rằng người tuổi Tỵ sẽ có tinh thần trách nhiệm cao, học hỏi nhanh nhẹn giỏi giang giúp đỡ được nhiều người hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn có thể được miêu tả là rất thuận buồm xuôi gió. Những người độc thân có thể gặp được nửa kia của mình tại phòng tập thể dục hoặc thư viện. Tâm trạng tốt sẽ khiến bạn muốn mua sắm thả ga, nhưng khi nhìn thấy hóa đơn, bạn sẽ hối hận.

Hỏa Kim bất dung, con giáp này sẽ cảm thấy sức khỏe giảm sút khá nhiều trong ngày này, tâm trạng cực kỳ tệ, càng về đêm càng thấy mệt. Những người đang làm ăn xa quê cần có sự cảnh giác với người lạ, bạn bè mới vì không phải ai cũng là người tốt.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tuổi Ngọ xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này có thể vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng.

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh và được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ vợ chồng bền vững hơn. Dù có vấn đề gì đi nữa, hai người cũng có thể trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc và không giấu giếm, nhờ thế mà những hiểu lầm nhanh chóng được tháo gỡ.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), được Lục Hợp che chở, người tuổi Dậu sẽ đón nhiều tin vui cả về sự nghiệp lẫn tài lộc. Công danh sự nghiệp đang có dấu hiệu tiến triển rõ rệt. Những điều con giáp này có được ngày hôm nay cũng không phải là điều dễ dàng, bởi bản mệnh cũng đã phải đánh đổi bằng nhiều công sức và nỗ lực hết mức mới có được. 

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đường tài lộc khởi sắc rực rỡ, nhiều vận may tới khá bất ngờ. Con giáp này làm gì cũng được quý nhân trợ giúp, tiền của dâng đến ngay trước mắt, quan trọng là biết nắm bắt cơ hội đúng lúc. Tuy nhiên do chi phí sinh hoạt tăng cao nên bạn cũng cần chú ý quản lý chi tiêu tốt hơn.

 

Bên cạnh đó Thổ - Kim tương sinh mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ cho người độc thân. Bản mệnh đừng mãi từ chối tấm chân tình của vẫn luôn theo đuổi mình. Đừng vì những chuyện đã qua mà bỏ lỡ nhân duyên tốt. Người có đôi nếu muốn gắn bó lâu dài thì hãy chắc chắn mình có thể đồng lòng với đối phương trong cả công việc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông vào đúng ngày 4/12, 5/12/2025 này nhé!

