Sốc nặng trước cảnh tượng người phụ nữ trèo ra khỏi cửa sổ căn hộ chung cư khiến hàng xóm hoang mang

Video ghi lại cho thấy cảnh một phụ nữ ở Quảng Đông, Trung Quốc, đã trèo ra khỏi cửa sổ một tòa nhà cao tầng, liều mạng đu bám dọc theo tường và đường ống nước đến căn hộ của hàng xóm rồi gõ cửa sổ cầu cứu.

Video 2 giờ 36 phút trước 2 giờ 36 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-nang-truoc-canh-tuong-nguoi-phu-nu-treo-ra-khoi-cua-so-can-ho-chung-cu-khien-hang-xom-hoang-mang-748004.html