Sốc nặng trước cảnh tượng người phụ nữ trèo ra khỏi cửa sổ căn hộ chung cư khiến hàng xóm hoang mang

Video ghi lại cho thấy cảnh một phụ nữ ở Quảng Đông, Trung Quốc, đã trèo ra khỏi cửa sổ một tòa nhà cao tầng, liều mạng đu bám dọc theo tường và đường ống nước đến căn hộ của hàng xóm rồi gõ cửa sổ cầu cứu.
Video 2 giờ 36 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý