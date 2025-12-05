Tai nạn thương tâm: Phát hiện 9 người tử vong trong xe ô tô rơi xuống kênh

Vụ việc xảy ra vào ngày 3/12, ở phía sau chùa Wat Ratsamanchan, thuộc tiểu khu Nong Krathum, huyện Pak Tho, tỉnh Ratchaburi, Thái Lan. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc Fortuner chở 15 lao động nhập cư bất hợp pháp. Khi đến hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát nghi ngờ một lốp xe đã nổ, khiến xe mất lái và lao xuống kênh
Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

