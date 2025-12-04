Nam thanh niên 27 tuổi đang dắt xe bị thủng lốp đi sửa thì bất ngờ ngã gục xuống đường tử vong

Đoạn clip về vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cảnh thanh niên đẩy xe hai bánh trên đường trước khi bất ngờ ngã gục xuống đường. Theo báo cáo nạn nhân lên cơn đau tim khi đang đi sửa xe tay ga bị thủng lốp ở khu vực Pardeshipura, Ấn Độ, vào sáng ngày 1/12.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

