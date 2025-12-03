Người đàn ông đã bắt được một con cá tầm khổng lồ dài 3,2 mét và nặng 270 kg và cái kết bất ngờ

Người đàn ông Canada tên là Yves Bisson đang câu cá ở sông Fraser thuộc British Columbia thì bất ngờ bắt được một con cá tầm khổng lồ dài 3,2 mét. Con cá nặng khoảng 270 kg. Sau đó, anh thả con cá trở lại sông. Tuy nhiên, vì con cá quá lớn nên anh đã phải kéo nó trở lại nước.
Video 2 giờ 25 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

