Khi đang đi bộ, người đàn ông bất ngờ bị chiếc xe bồn tông từ phía sau rồi cán trúng

Trong một vụ tai nạn thương tâm, người đàn ông đã tử vong sau khi bị một xe chở dầu cán trúng ở Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 30/11. Sau khi bước xuống, người đàn ông bắt đầu đi bộ trên đường. Một lát sau, chiếc xe bồn cũng bắt đầu di chuyển. Khi người đàn ông đang đi bộ giữa đường, xe bồn đã tông vào anh ta từ phía sau và cán trúng người.
Video 1 giờ 5 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

