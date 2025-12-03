Trong 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), nhờ có Chính Ấn hỗ trợ, người tuổi Dần có vận trình khá tốt. Triển vọng nghề nghiệp của bạn trong ngày này rất sáng sủa, nếu nỗ lực làm việc chăm chỉ, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội hơn. Uy tín cá nhân được củng cố, là thời điểm lý tưởng để bạn thể hiện năng lực và khẳng định vị thế của mình.

Tài chính có sự cải thiện đáng kể nếu bạn biết tận dụng mạng lưới quan hệ xã hội để tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư. Việc củng cố mối quan hệ đối tác sẽ mang lại lợi ích lâu dài và ổn định.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần rất hứa hẹn. Người độc thân nên nắm bắt cơ hội để gặp gỡ những người bạn đời tiềm năng thông qua các hoạt động giao lưu. Tình cảm lứa đôi có sự thấu hiểu và sẻ chia, tạo nên sự gắn kết sâu sắc.

Con giáp tuổi Mão

Trong 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), Chính Ấn cho thấy Mão dựa vào chính mình để vượt qua thử thách, không thể trông chờ vào bất cứ ai nhưng đó cũng là tiền đề giúp bạn mở mang hơn nữa trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận được Tam Hội giúp đỡ nên bạn khá may mắn trong hành trình kiếm tiền, làm giàu cho bản thân. Con giáp này không ngại chi tiêu cho gia đình nhưng khá tiết kiệm cho bản thân, bạn kiếm được và tiêu được. Người kinh doanh được lộc làm ăn to, buôn may bán đắt hết hàng sớm.



Bằng lòng với những gì mình đang có cũng là hạnh phúc, và Mão đang đần đạt được điều đó. Hy vọng rằng hôm nay bạn sẽ thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ, nhưng không phải là một sự giả vờ mà là một nụ cười tới từ những điều may mắn nhỏ bé mà ông trời đang tặng cho bạn.

Con giáp tuổi Tuất

Trong 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), có Tam Hợp cục tương trợ, tuổi Tuất thêm phần tự tin khi công việc của bạn đang tiến triển khá tốt, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Tuy nhiên bạn vẫn cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra, nếu không thì sẽ rất dễ rơi vào trạng thái bối rối, bị động.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này áp lực về tiền bạc đã dần giảm bớt, nhưng bạn vẫn có phần mỏi mệt vì những khoản chi tiêu ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt khi càng về cuối năm lại càng có nhiều kế hoạch cần dùng tới tiền. Những khoản chi phí cố định không thể bớt, lại thêm nhiều chuyện phát sinh ngoài kế hoạch nên bạn vẫn chưa cân đối được tài chính của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!