Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

Ngày 2/12, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk - cho biết cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc ông N.T.Đ. (34 tuổi) nhốt 2 con trong căn phòng bẩn thỉu; 1 cháu còn bị xích chân.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 2/12, lãnh đạo UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng đã đưa bé gái bị cha ruột xích chân, nhốt trong phòng đi giám định sức khỏe để có căn cứ xử lý vụ việc.

Theo lãnh đạo này, khi làm việc với công an, cha của bé gái là NTĐ (34 tuổi, ngụ thôn 5A, xã Ea Ktur), khai đã xích chân con gái vì phải đi làm xa. Ông cũng khai vợ đã mất vì tai nạn giao thông nên một mình nuôi hai con gái là HHNN (11 tuổi) và HLNN (9 tuổi, cả hai bé gái lấy họ mẹ).

“Anh này còn khai từng xích chân cả hai con gái trong phòng để đi làm. Gần đây, mới thả con gái lớn ra để bé đi lại, nấu ăn và chỉ xích chân con gái nhỏ... không ai chấp nhận việc đối xử với con cái như thế”, vị lãnh đạo này nói.

Lãnh đạo UBND xã Ea Ktur thông tin thêm, hiện cả hai bé gái liên quan vụ việc đã nghỉ học. Vì vậy, địa phương sẽ có biện pháp hỗ trợ và vận động các nhà hảo tâm, để giúp hai bé gái tiếp tục được học tập.

Bé gái bị cha ruột xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khuya 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái bị xích trong căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Ea Ktur đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường, công an phát hiện H.H.N.N. (SN 2014) và em gái H.L.N.N. (SN 2017, 2 cháu lấy họ mẹ) bị cha nhốt trong phòng, 1 cháu bị xích chân.

Làm việc với công an, ông Đ. khai nhận mẹ của 2 cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả 2 cháu đều đã nghỉ học. Theo ông Đ., do hằng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

