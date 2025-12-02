Vào thời điểm trên, người dân sống trong khu vực bất ngờ phát hiện mùi khét và thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà hàng xóm. Ngay lập tức, họ hô hoán và tìm cách tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ cháy xảy ra lúc 1h sáng nay (2/12), tại căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 tầng lầu nằm sâu trong hẻm đường Liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc, TPHCM).

Theo lời kể của một nhân chứng, ba người, gồm hai người lớn và một bé gái 10 tuổi, đã được đưa ra ngoài nhưng đều bị bỏng. Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt tại phòng tầng 1 và không thể được cứu thoát kịp thời.

Thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà có cửa sắt kiên cố bị khóa trái từ bên trong. Người dân đã phải đập kính tầng lầu để tiếp cận và giải cứu những người mắc kẹt.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết thời điểm xảy ra cháy có 4 người trong căn nhà. Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong và 3 người bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, hai người lớn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy và bé gái 10 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng để điều trị.

Căn nhà 1 trệt 1 lầu bốc cháy lúc rạng sáng khiến 1 bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương nhập viện - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, căn nhà bị cháy là nơi sinh sống của một phụ nữ cùng con gái ruột. Gần đây, một người cháu gái 10 tuổi (con của em rể) cũng đến ở cùng.

Gần đây, người phụ nữ chủ nhà có biểu hiện bất thường về tâm lý, hay đi lang thang ngoài đường. Do lo lắng cho chị và các cháu, người em rể đã đến ở lại căn nhà vào ngày 1/12 để trông nom thì xảy ra sự việc.

Người dân cho biết, thời điểm hỏa hoạn, người em rể đã xả thân chạy vào đám cháy cứu con gái và chị gái, nhưng không kịp đưa bé gái 8 tuổi (con của người phụ nữ) ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình và các nạn nhân bị thương.

Hiện, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và các tình tiết liên quan.