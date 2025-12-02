Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 02/12/2025 13:29

Ngày 2/12, Công an xã Vĩnh Lộc cùng Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà tại con hẻm ở đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM khiến 1 bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ cháy xảy ra lúc 1h sáng nay (2/12), tại căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 tầng lầu nằm sâu trong hẻm đường Liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc, TPHCM).

Vào thời điểm trên, người dân sống trong khu vực bất ngờ phát hiện mùi khét và thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà hàng xóm. Ngay lập tức, họ hô hoán và tìm cách tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà có cửa sắt kiên cố bị khóa trái từ bên trong. Người dân đã phải đập kính tầng lầu để tiếp cận và giải cứu những người mắc kẹt.

Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo lời kể của một nhân chứng, ba người, gồm hai người lớn và một bé gái 10 tuổi, đã được đưa ra ngoài nhưng đều bị bỏng. Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt tại phòng tầng 1 và không thể được cứu thoát kịp thời.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết thời điểm xảy ra cháy có 4 người trong căn nhà. Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong và 3 người bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, hai người lớn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy và bé gái 10 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng để điều trị.

Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương - Ảnh 2
Căn nhà 1 trệt 1 lầu bốc cháy lúc rạng sáng khiến 1 bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương nhập viện - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, căn nhà bị cháy là nơi sinh sống của một phụ nữ cùng con gái ruột. Gần đây, một người cháu gái 10 tuổi (con của em rể) cũng đến ở cùng.

Gần đây, người phụ nữ chủ nhà có biểu hiện bất thường về tâm lý, hay đi lang thang ngoài đường. Do lo lắng cho chị và các cháu, người em rể đã đến ở lại căn nhà vào ngày 1/12 để trông nom thì xảy ra sự việc.

Người dân cho biết, thời điểm hỏa hoạn, người em rể đã xả thân chạy vào đám cháy cứu con gái và chị gái, nhưng không kịp đưa bé gái 8 tuổi (con của người phụ nữ) ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình và các nạn nhân bị thương.

Hiện, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và các tình tiết liên quan.

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Công an xã Hòn Đất đang tiến hành điều tra sự việc một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn học đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng tại Trường THPT Hòn Đất.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà bé gái tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h trưa mai, thứ 4 ngày 3/12, 3 con giáp Phát Tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi, cuộc đời hanh thông

Đúng 12h trưa mai, thứ 4 ngày 3/12, 3 con giáp Phát Tài bất ngờ, giàu sang vạn lần, vàng bạc vô số kể, túi tiền đầy mãi không vơi, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Trong 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, Phúc - Lộc- Thọ hội tụ đủ đầy, sự nghiệp hanh thông

Trong 2 tuần đầu tháng 12 dương lịch, gió thổi tiền vào túi 3 con giáp, may mắn trải dài bất tận, Phúc - Lộc- Thọ hội tụ đủ đầy, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Cháy căn nhà bị khóa trái cửa, bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
 Chào đón mùa lễ hội với chuỗi sự kiện đặc sắc

 Chào đón mùa lễ hội với chuỗi sự kiện đặc sắc

Du lịch 1 giờ 11 phút trước
Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Danh tính nghi phạm cướp 1,5 lượng vàng ở trung tâm TP.HCM

Danh tính nghi phạm cướp 1,5 lượng vàng ở trung tâm TP.HCM

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp nhận phúc đức từ Thần Tài, thả ga đầu tư làm giàu, bên ngoài lắm tiền bên trong vàng chất thành núi, vận trình rực sáng trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp nhận phúc đức từ Thần Tài, thả ga đầu tư làm giàu, bên ngoài lắm tiền bên trong vàng chất thành núi, vận trình rực sáng trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Phẫn nộ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ

Phẫn nộ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Xe tải chở gừng tươi lao xuống vực 100m, tài xế tử vong trong cabin

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Bàng hoàng nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung, nhét băng vệ sinh vào miệng

Danh tính nghi phạm cướp 1,5 lượng vàng ở trung tâm TP.HCM

Danh tính nghi phạm cướp 1,5 lượng vàng ở trung tâm TP.HCM

Phẫn nộ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ

Phẫn nộ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng, nhiều bạn xung quanh hò reo, cổ vũ

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Bất ngờ trước lời khai ban đầu của nghi can lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Bất ngờ trước lời khai ban đầu của nghi can lái ô tô tông em gái tử vong ở Tây Ninh