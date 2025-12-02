Người đàn ông giả làm khách vào tiệm kim hoàn ở TPHCM hỏi mua vàng. Khi được chủ tiệm đưa 2 sợi lắc vàng tổng trọng lượng 1,5 lượng, nghi phạm cầm lấy rồi bỏ chạy.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Quốc Huy (SN 1978) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, khoảng 12h30 ngày 30/11, Huy đến tiệm vàng Kim Yến trên đường Cô Giang.

Tại đây, nghi phạm yêu cầu chủ tiệm cho xem 2 dây lắc vàng có tổng trọng lượng khoảng 1,5 lượng. Khi cầm tài sản trên tay, nghi phạm bất ngờ bỏ chạy khỏi tiệm vàng.



Nghi can Nguyễn Quốc Huy khi bị bắt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tổ chức truy xét. Đến 18h cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ Huy, thu hồi tang vật vụ án.

Qua vụ việc này, Công an phường Cầu Ông Lãnh khuyến cáo chủ tiệm vàng nên lắp đặt camera giám sát chất lượng cao, hệ thống báo động thông minh. Đặc biệt, chủ tiệm vàng cần kiểm soát chặt chẽ người lạ, tăng cường nhân sự bảo vệ, thường xuyên tập huấn cho nhân viên về các tình huống cướp giật, cướp có vũ trang để bảo vệ tài sản.

