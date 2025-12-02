Lời khai bất ngờ của người cha xích chân con gái trong căn phòng bẩn thỉu

Chiều 1/12, Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập ông NTĐ (34 tuổi, ngụ thôn 5A, xã Ea Ktur) để làm rõ việc ông này xích chân con gái, nhốt con trong phòng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 1/12, tin từ Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệu tập làm việc với ông N.T.Đ. (34 tuổi) để làm rõ vụ việc xích chân con gái trong phòng.

Trước đó, Công an xã Ea Ktur nhận được tin báo của người dân về việc cháu H.H.N.N. (SN 2014) và em gái là H.L.N.N. (SN 2017, 2 cháu lấy họ mẹ) bị cha nhốt trong phòng, 1 cháu bị xích chân.

Ngay sau đó, Công an xã Ea Ktur đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường, công an phát hiện cả 2 cháu bị nhốt trong 1 căn phòng hôi thối. Trong đó, cháu H.H.N.N. bị xích chân.

Lời khai bất ngờ của người cha xích chân con gái trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh 1

Cơ quan công an làm việc với ông N.T.Đ. - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Sáng cùng ngày, Công an xã cũng đã triệu tập làm việc đối với cha của 2 cháu bé là ông N.T.Đ. 

Làm việc với công an, ông Đ. khai nhận, mẹ của 2 cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả 2 cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ. đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Lời khai bất ngờ của người cha xích chân con gái trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh 2
Bé gái bị cha xích chân trong căn phòng bừa bộn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái bị xích trong 1 căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bức xúc trước hành động của người cha và đề nghị cơ quan chức năng giải cứu 2 cháu nhỏ.

