Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Sao quốc tế 10/03/2026 12:28

Bộ phim Hoa ngữ "Trục ngọc" của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi đạt lượt xem và chỉ số nhiệt độ ấn tượng sau 2 ngày lên sóng, nhưng vướng tranh cãi về số liệu.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều khán giả cho biết đã gửi thư khiếu nại tới Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, đề nghị cơ quan này kiểm tra các chỉ số dữ liệu liên quan đến bộ phim Trục Ngọc của Trương Lăng Hách.

Trong nội dung khiếu nại, những người gửi đơn cho rằng nền tảng phát sóng có dấu hiệu lợi dụng cách tính lượt xem để làm tăng chỉ số nhiệt và tạo ra lượng truy cập không phản ánh đúng thực tế. Theo lập luận này, một số tài khoản chỉ xem vài giây quảng cáo rồi thoát khỏi video, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận như đã hoàn thành việc xem một tập phim.

Những người khiếu nại cho rằng cách tính này có thể khiến dữ liệu lượt xem tăng nhanh bất thường, từ đó tạo ra hiệu ứng “nhiệt độ cao” nhằm phục vụ hoạt động quảng bá phim. Nếu điều này xảy ra, họ cho rằng hành vi đó có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng trên thị trường phim truyền hình.

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại - Ảnh 1

Tranh cãi bắt đầu lan rộng khi một số người hâm mộ của ca sĩ, diễn viên Lưu Vũ Ninh phát hiện những thay đổi bất thường về chỉ số nhiệt của bộ phim “Bụi hoa hồng”. Theo các bài đăng, sau nhiều ngày duy trì ở mức khoảng 22.000 điểm nhiệt, dữ liệu của phim bất ngờ tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Sự thay đổi này khiến nhiều người đặt câu hỏi về cơ chế tính toán dữ liệu của các nền tảng phát sóng trực tuyến. Một số cộng đồng người hâm mộ thậm chí tổ chức hoạt động xem phim nhằm kiểm tra xem liệu việc truy cập ngắn hạn có làm thay đổi chỉ số hay không.

Trong quá trình này, nhiều ý kiến cho rằng các nền tảng phát sóng lớn như Tencent Video hoặc iQIYI có thể đã điều chỉnh thuật toán hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên, cho đến nay, các nền tảng liên quan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những nghi vấn này.

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại - Ảnh 2

Tranh cãi càng trở nên sôi nổi khi một số cộng đồng người hâm mộ nhắc lại trường hợp bộ phim “Phó sơn hải” do Thành Nghị đóng chính từng gặp nhiều ý kiến trái chiều về chỉ số nhiệt trong thời gian phát sóng trước đó.

Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng chú ý đến việc dữ liệu tìm kiếm liên quan đến “Trục ngọc” trên công cụ tìm kiếm Baidu trong ngày đầu phát sóng không được công bố rộng rãi như nhiều bộ phim khác. Điều này khiến không ít người tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ quan tâm thực tế của công chúng đối với bộ phim.

Hiện phía các nền tảng phát sóng chưa đưa ra thông báo về việc bị điều tra hay kiểm tra dữ liệu.

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Dự án cổ trang Trục Ngọc đang trở thành một trong những cái tên thu hút nhiều chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi liên tiếp ghi nhận những thành tích đáng chú ý dù chưa chính thức lên sóng. Sức hút của cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được xem là yếu tố quan trọng giúp bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng trực tuyến.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?