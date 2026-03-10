Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Trong nội dung khiếu nại, những người gửi đơn cho rằng nền tảng phát sóng có dấu hiệu lợi dụng cách tính lượt xem để làm tăng chỉ số nhiệt và tạo ra lượng truy cập không phản ánh đúng thực tế. Theo lập luận này, một số tài khoản chỉ xem vài giây quảng cáo rồi thoát khỏi video, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận như đã hoàn thành việc xem một tập phim.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều khán giả cho biết đã gửi thư khiếu nại tới Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, đề nghị cơ quan này kiểm tra các chỉ số dữ liệu liên quan đến bộ phim Trục Ngọc của Trương Lăng Hách.

Những người khiếu nại cho rằng cách tính này có thể khiến dữ liệu lượt xem tăng nhanh bất thường, từ đó tạo ra hiệu ứng “nhiệt độ cao” nhằm phục vụ hoạt động quảng bá phim. Nếu điều này xảy ra, họ cho rằng hành vi đó có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng trên thị trường phim truyền hình.

Tranh cãi bắt đầu lan rộng khi một số người hâm mộ của ca sĩ, diễn viên Lưu Vũ Ninh phát hiện những thay đổi bất thường về chỉ số nhiệt của bộ phim “Bụi hoa hồng”. Theo các bài đăng, sau nhiều ngày duy trì ở mức khoảng 22.000 điểm nhiệt, dữ liệu của phim bất ngờ tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Sự thay đổi này khiến nhiều người đặt câu hỏi về cơ chế tính toán dữ liệu của các nền tảng phát sóng trực tuyến. Một số cộng đồng người hâm mộ thậm chí tổ chức hoạt động xem phim nhằm kiểm tra xem liệu việc truy cập ngắn hạn có làm thay đổi chỉ số hay không.

Trong quá trình này, nhiều ý kiến cho rằng các nền tảng phát sóng lớn như Tencent Video hoặc iQIYI có thể đã điều chỉnh thuật toán hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên, cho đến nay, các nền tảng liên quan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những nghi vấn này.

Tranh cãi càng trở nên sôi nổi khi một số cộng đồng người hâm mộ nhắc lại trường hợp bộ phim “Phó sơn hải” do Thành Nghị đóng chính từng gặp nhiều ý kiến trái chiều về chỉ số nhiệt trong thời gian phát sóng trước đó.

Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng chú ý đến việc dữ liệu tìm kiếm liên quan đến “Trục ngọc” trên công cụ tìm kiếm Baidu trong ngày đầu phát sóng không được công bố rộng rãi như nhiều bộ phim khác. Điều này khiến không ít người tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ quan tâm thực tế của công chúng đối với bộ phim.

Hiện phía các nền tảng phát sóng chưa đưa ra thông báo về việc bị điều tra hay kiểm tra dữ liệu.