Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Sao quốc tế 10/03/2026 12:28

Bộ phim Hoa ngữ 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi đạt lượt xem và chỉ số nhiệt độ ấn tượng sau 2 ngày lên sóng, nhưng vướng tranh cãi về số liệu.

Theo truyền thông Trung Quốc, nhiều khán giả cho biết đã gửi thư khiếu nại tới Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, đề nghị cơ quan này kiểm tra các chỉ số dữ liệu liên quan đến bộ phim Trục Ngọc của Trương Lăng Hách.

Trong nội dung khiếu nại, những người gửi đơn cho rằng nền tảng phát sóng có dấu hiệu lợi dụng cách tính lượt xem để làm tăng chỉ số nhiệt và tạo ra lượng truy cập không phản ánh đúng thực tế. Theo lập luận này, một số tài khoản chỉ xem vài giây quảng cáo rồi thoát khỏi video, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận như đã hoàn thành việc xem một tập phim.

Những người khiếu nại cho rằng cách tính này có thể khiến dữ liệu lượt xem tăng nhanh bất thường, từ đó tạo ra hiệu ứng “nhiệt độ cao” nhằm phục vụ hoạt động quảng bá phim. Nếu điều này xảy ra, họ cho rằng hành vi đó có thể ảnh hưởng đến sự cạnh tranh công bằng trên thị trường phim truyền hình.

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại - Ảnh 1

Tranh cãi bắt đầu lan rộng khi một số người hâm mộ của ca sĩ, diễn viên Lưu Vũ Ninh phát hiện những thay đổi bất thường về chỉ số nhiệt của bộ phim “Bụi hoa hồng”. Theo các bài đăng, sau nhiều ngày duy trì ở mức khoảng 22.000 điểm nhiệt, dữ liệu của phim bất ngờ tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Sự thay đổi này khiến nhiều người đặt câu hỏi về cơ chế tính toán dữ liệu của các nền tảng phát sóng trực tuyến. Một số cộng đồng người hâm mộ thậm chí tổ chức hoạt động xem phim nhằm kiểm tra xem liệu việc truy cập ngắn hạn có làm thay đổi chỉ số hay không.

Trong quá trình này, nhiều ý kiến cho rằng các nền tảng phát sóng lớn như Tencent Video hoặc iQIYI có thể đã điều chỉnh thuật toán hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên, cho đến nay, các nền tảng liên quan vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về những nghi vấn này.

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại - Ảnh 2

Tranh cãi càng trở nên sôi nổi khi một số cộng đồng người hâm mộ nhắc lại trường hợp bộ phim “Phó sơn hải” do Thành Nghị đóng chính từng gặp nhiều ý kiến trái chiều về chỉ số nhiệt trong thời gian phát sóng trước đó.

Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng chú ý đến việc dữ liệu tìm kiếm liên quan đến “Trục ngọc” trên công cụ tìm kiếm Baidu trong ngày đầu phát sóng không được công bố rộng rãi như nhiều bộ phim khác. Điều này khiến không ít người tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ quan tâm thực tế của công chúng đối với bộ phim.

Hiện phía các nền tảng phát sóng chưa đưa ra thông báo về việc bị điều tra hay kiểm tra dữ liệu.

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Dự án cổ trang Trục Ngọc đang trở thành một trong những cái tên thu hút nhiều chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi liên tiếp ghi nhận những thành tích đáng chú ý dù chưa chính thức lên sóng. Sức hút của cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được xem là yếu tố quan trọng giúp bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng trực tuyến.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn kết hợp trong phim cổ trang 'Quy Loan'

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Từ nay đến ngày 15/3/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, làm ăn xuôi thuận, Lộc lá đầy nhà, đổi đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15/3/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, làm ăn xuôi thuận, Lộc lá đầy nhà, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Ngư dân phát hiện cá nhà táng dài 9,9 mét dạt vào bờ biển với nhiều vết sẹo rõ rệt

Ngư dân phát hiện cá nhà táng dài 9,9 mét dạt vào bờ biển với nhiều vết sẹo rõ rệt

Video 30 phút trước
Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Đời sống 47 phút trước
Giá xăng dầu tăng, Bộ Công Thương khuyến khích đi xe đạp, làm việc từ xa

Giá xăng dầu tăng, Bộ Công Thương khuyến khích đi xe đạp, làm việc từ xa

Đời sống 52 phút trước
Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Sao quốc tế 56 phút trước
Cuộc cãi vã đã leo thang thành cuộc ẩu đả dữ dội khi hai người phụ nữ lao vào đánh nhau giữa đường

Cuộc cãi vã đã leo thang thành cuộc ẩu đả dữ dội khi hai người phụ nữ lao vào đánh nhau giữa đường

Video 59 phút trước
Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5

CÁT TINH soi chiếu, PHÚ QUÝ tìm đến tận cửa, 3 con giáp giàu lên nhanh chóng, tài sản tăng gấp bội trong 3 ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C

TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C

Đời sống 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Diễn biến MỚI vụ nữ hành khách bị đập phá đồ trước nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

NÓNG: Giá dầu vượt 30.000 đồng/lít, vé tàu xe đồng loạt tăng mạnh

Bé gái 3 tuổi sốt 4 ngày liền, đến viện thì không thể cứu

Bé gái 3 tuổi sốt 4 ngày liền, đến viện thì không thể cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Tống Tổ Nhi mất dự án phim cổ trang lớn chỉ vì cân nặng?

Lưu Hiểu Khánh lên tiếng trước tin đồn có bạn trai ở tuổi U80

Lưu Hiểu Khánh lên tiếng trước tin đồn có bạn trai ở tuổi U80

Bạch Lộc vươn tầm đỉnh lưu sau liên tiếp loạt phim thành công

Bạch Lộc vươn tầm đỉnh lưu sau liên tiếp loạt phim thành công