Theo đó, trong “Sơn hà chẩm”, Đinh Vũ Hề giữ vai nam chính phiên 2 (tức đóng vai chính ở vị trí thứ 2 sau người đứng top 1) nhưng chỉ có khoảng 150 phút lên hình hiệu quả xuyên suốt 40 tập.

Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ - những diễn viên vốn sở hữu lượng fan lớn, được kỳ vọng bảo chứng sức hút cho dự án, nhưng thực tế lại có thời lượng xuất hiện khiêm tốn.

Tình trạng tương tự xảy ra với Trương Lăng Hách - nam chính phiên 2 của “Anh đào hổ phách”, chỉ xuất hiện hiệu quả trong khoảng 150 phút của 24 tập phim. Thậm chí, trường hợp của Lý Quân Nhuệ trong “Gửi tôi của năm 1999” còn gây tranh cãi hơn khi nam chính phiên 1 (nam chính đứng top 1 trong bảng phân vai) chỉ có vỏn vẹn 60 phút lên hình trong tổng số 33 tập.

Sau đó, hiệu quả phát sóng của cả ba bộ phim đều không đạt kỳ vọng. “Sơn hà chẩm” phát sóng lặng lẽ trên Tencent, lượng view trung bình hiện tại đang chật vật giữ mốc 10 triệu/tập. “Anh đào hổ phách” dừng lại ở hơn 13 triệu/tập, còn “Gửi tôi của năm 1999” chỉ đạt hơn 6 triệu/tập khi lên sóng.

Nhiều ý kiến cho rằng điểm chung giữa ba diễn viên này là lưu lượng cao hơn nữ chính, kéo theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Trước khi chiếu, fan tích cực mua VIP, làm số liệu và quảng bá cho phim. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, đất diễn của nam chính lại ít hơn cả nhân vật phụ, khiến nhiều người thất vọng.

Từ thắc mắc này, một vấn đề lớn hơn được đặt ra: liệu các đoàn phim có đang lợi dụng diễn viên lưu lượng cao để thu hút nhà đầu tư và fan hâm mộ, nhưng lại không đảm bảo quyền lợi xứng đáng cho họ? Khi phim thành công, công sức diễn viên không được ghi nhận; khi phim thất bại, nam chính lại trở thành người chịu chỉ trích rằng “không gánh nổi phim”.

Trong bối cảnh fan bỏ tiền thật để ủng hộ thần tượng, việc nam chính xuất hiện quá ít khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về sự minh bạch trong khâu sản xuất.