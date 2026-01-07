Cháy lớn du thuyền trên sông Sài Gòn, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 16h10 ngày 7/1, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn ở khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 7/1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn.

Lúc 16 giờ 10 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200m, phường Thạnh Mỹ Tây.

Sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền, cháy rụi.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Báo Dân trí, nhận tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, khống chế hỏa hoạn.

Đến 16h40, đám cháy vẫn lớn. 17h, đại diện UBND phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, cơ quan công an vẫn đang dập lửa.

Tại hiện trường, nhiều cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn.

Tàu trên sông Sài Gòn bốc cháy dữ dội chiều 7/1 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo người dân, du thuyền trên đang kinh doanh nhà hàng.

