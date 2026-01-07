Danh tính người phụ nữ đăng clip sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố

Đời sống 07/01/2026 16:12

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dựa vào cáo trạng, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”, có đường link youtube.com/@laning9888.

Trong năm 2021, bị can Lan đã sử dụng tài khoản YouTube nêu trên để tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng.

Các video này bị xác định có nội dung sai sự thật, bị can biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng nhưng vẫn đăng tải; đồng thời xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật.

Danh tính người phụ nữ đăng clip sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố - Ảnh 1
Bà Nguyễn Phương Hẳng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, hành vi của Đinh Thị Lan bị xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Nhà chức trách đánh giá hành vi của Lan xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai 6 video clip do mình ghi hình tại nhà trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn những nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Danh tính người phụ nữ đăng clip sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng bị truy tố - Ảnh 2
Bà Đinh Thị Lan trong video "xúc phạm" vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: VnExpress

Sau đó, Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn nêu trên nhưng cho rằng mình không đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan là người đăng tải các video này.

Một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Trị vừa được người dân phát hiện vào rạng sáng tại xã Gio Linh. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn cấp thông báo tìm cha, mẹ đẻ và người thân của cháu bé theo đúng quy định pháp luật.

