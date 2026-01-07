Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA), độc tố cereulide khó có khả năng bị vô hiệu hoá hoặc phân huỷ bằng cách nấu chín hay đun sôi trong quá trình pha sữa cho trẻ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, việc thu hồi quy mô nhỏ một số dòng sữa bột SMA, BEBA và NAN diễn ra từ cuối tháng 12/2025 ở nhiều quốc gia châu Âu trước khi mở rộng từ đầu tháng 1/2026 do khả năng bị nhiễm cereulide - một độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra.

Nestlé khẳng định hiện chưa ghi nhận ca ảnh hưởng sức khỏe nào ở trẻ em liên quan đến các lô sản phẩm bị thu hồi, đồng thời cho biết động thái này được thực hiện trên cơ sở thận trọng tối đa.

Bà Jane Rawling, Trưởng bộ phận xử lý sự cố của FSA đưa ra cảnh báo: “Cereulide có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, xuất hiện rất nhanh, bao gồm nôn mửa và co thắt dạ dày".

Đại diện Nestlé đã gửi lời xin lỗi và cam kết hoàn tiền cho người tiêu dùng đã mua sản phẩm lỗi.

Nhiều sản phẩm sữa của Nestlé vừa bị thu hồi khẩn cấp ở nhiều quốc gia châu Âu do nghi ngờ nhiễm độc tố cereulide - Ảnh: Getty

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục An toàn thực phẩm cho hay theo thông tin từ các phương tiện truyền thông quốc tế, ngày 6-1, Nestlé đã triển khai việc thu hồi mang tính phòng ngừa đối với một số lô sữa bột Beba và Alfamino được bán tại Đức.

Nguyên nhân là do khả năng tồn tại Cereulid, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong nước, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ hoạt động liên quan đến hai dòng sản phẩm trên.

Cục yêu cầu Nestlé Việt Nam kiểm tra việc đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với sữa bột trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino. Đồng thời doanh nghiệp phải báo cáo chi tiết số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ và còn tồn kho, cũng như đề xuất biện pháp xử lý phù hợp trong trường hợp các lô sữa bị cảnh báo đã hoặc đang lưu hành tại Việt Nam.

Sữa bột trẻ sơ sinh Beba, Alfamino của Tập đoàn Nestlé - Ảnh: Website Nestlé

Cục yêu cầu Nestlé Việt Nam báo cáo kết quả rà soát và phương án xử lý trước ngày 10-1 để kịp thời có biện pháp quản lý tiếp theo.

Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị cục thông báo các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp chặt chẽ với Nestlé Việt Nam, các chủ gian hàng và nhà phân phối để ngừng kinh doanh ngay các lô sữa Beba và Alfamino bị cảnh báo nếu có lưu hành tại Việt Nam.

Đồng thời các đơn vị liên quan phải gỡ bỏ thông tin quảng bá, rao bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng và thực hiện xử lý theo đúng quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng theo dõi sát thông tin từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp, thận trọng khi lựa chọn sữa bột cho trẻ sơ sinh.