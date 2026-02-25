Mẹ chồng xông vào phòng đêm tân hôn buông một câu "xanh rờn", dâu mới tức tốc ký đơn ly hôn ngay khi trời chưa sáng

Vừa mới cưới về đã xảy ra mâu thuẫn nhưng người chồng đã khiến cô phải chịu ấm ức. Đan Đan lấy điện thoại di động, ví tiền và đón một chiếc xe về thẳng nhà bố mẹ đẻ đồng thời nộp đơn ly hôn với chồng.

Đan Đan và chồng học chung và là bạn học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai quyết tâm đến với nhau dù mẹ Đan Đan một mực phản đối hôn sự này. Điều kiện gia đình Đan Đan khá giả, bố mẹ đều làm kinh doanh vậy nhưng gia cảnh phía nhà trai lại khá nghèo, từ nhỏ đã không có bố, một mình mẹ nuôi lớn. Do điều kiện gia đình hai bên chênh lệch quá nhiều nên mẹ Đan Đan đã phản đối kịch liệt hôn sự này. Mặc dù vậy Đan Đan vẫn nhất quyết kết hôn bằng được, với cô phía nhà chồng không có tiền cũng không sao, chỉ cần hai người hạnh phúc là được. Cuối cùng mẹ cô đã từ mặt cô, chỉ có bố Đan Đan cho cô một số tiền trước khi kết hôn.

Với số tiền này, Đan Đan đã mua được một căn chung cư nhỏ ở thành phố, phần còn thiếu cô và chồng cùng trả góp hàng tháng. Cũng chính vì muốn tiết kiệm nên vợ chồng Đan Đan tổ chức đám cưới vô cùng đơn giản, chỉ có họ hàng, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết. Riêng mẹ Đan Đan vẫn không chịu tham gia hôn lễ của con gái. Vào đêm tân hôn, khi vợ chồng Đan Đan chuẩn bị đi ngủ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, mẹ chồng cô bước vào khiến Đan Đan thực sự sợ hãi. Mẹ chồng Đan Đan nói rằng muốn ngủ chung giường với vợ chồng Đan Đan vì chiếc giường trong phòng ngủ lớn, bà không muốn ngủ ở phòng khách.

Ảnh minh họa: Internet Đan Đan vô cùng choáng váng, cô đã chuẩn bị một chiếc giường đơn ở phòng khách cho mẹ chồng nhưng bà không muốn ngủ ở đó mà còn muốn ngủ với vợ chồng cô. Thấy thuyết phục Đan Đan không được, mẹ chồng cô nói tiếp: “Hôm nay là đêm tân hôn của vợ chồng con, hay các con xuống khách sạn phía dưới ngủ đi”. Đan Đan không biết chuyện gì đang xảy ra, cô nháy mắt với chồng như muốn cầu xin anh giúp đỡ nhưng người chồng lại dửng dưng và nói rằng mẹ đã vất vả cả đời rồi. Nhìn thấy chồng như vậy, Đan Đan không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, bây giờ vừa mới cưới về đã xảy ra mâu thuẫn nhưng người chồng đã khiến cô phải chịu ấm ức. Đan Đan lấy điện thoại di động, ví tiền và đón một chiếc xe về thẳng nhà bố mẹ đẻ đồng thời nộp đơn ly hôn với chồng. Ngày hôm sau, mẹ chồng cô gọi điện khóc lóc và nói rằng bà vất vả quanh năm nên đôi lúc đầu óc không được minh mẫn và muốn cô tiếp tục cuộc hôn nhân với con trai bà. Vậy nhưng Đan Đan vẫn nhất quyết lựa chọn ly hôn.

