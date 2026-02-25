Đang khốn đốn vì nợ nần còn bị mẹ chồng hỏi vay 20 triệu, tôi bàng hoàng khi biết bà dùng số tiền đó vào việc gì

Tâm sự Eva 25/02/2026 10:13

Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt

Mẹ chồng mình rất kỳ, đối tốt với anh chị em, với cả chòm xóm, ngoại trừ vợ chồng mình. Có lẽ do quá khứ của mẹ, xưa mẹ từng chịu cảnh đau đớn khi ba chồng ngoại tình, bà từng ôm 2 con vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuộc sống cơ cực với 2 đứa con từ người đàn ông đã từng hắt hủi mình khiến bà không vui. 

Mẹ có thể cho anh chị em mượn tiền cả trăm triệu để lập nghiệp, nhưng với con cái mẹ rất khắc khe, đến nỗi chồng mình kể, lúc nhỏ mẹ chẳng cho tiền ăn sáng đối với chị chồng và chồng mình. Chưa kể, mẹ còn nhờ cậu qua đánh đập chồng và chị Hai, lý do rất đơn giản: Vì mẹ nghĩ con hư nên nhờ người qua đánh. Chồng và chị Hai mình bị mẹ chồng bạo hành rất nhiều tới nỗi bây giờ dù thương nhưng vẫn hận mẹ chồng lắm. 

Trở lại chuyện vợ chồng mình, lúc mình cưới chồng có nhờ mẹ vay cho 1,5 tỷ để làm ăn. Nhưng trúng lúc dịch, chuyện làm ăn khó khăn, hai vợ chồng chưa kịp xoay sở vốn để trả, thế nên mẹ chồng cứ dựa vào đó mà nói chuyện tiền nong liên tục, đáng chú ý còn lấy đó làm lý do chửi và đuổi 2 vợ chồng mình đi khỏi nhà nhiều lần. Mình vì chuyện này mà rất khó xử, nhưng cũng không dám hó hé tiếng nào vì dù sao mẹ chồng cũng đã cho 2 đứa mình vay tiền. 

 

Đang khốn đốn vì nợ nần còn bị mẹ chồng hỏi vay 20 triệu, tôi bàng hoàng khi biết bà dùng số tiền đó vào việc gì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Mẹ chồng mình có khoảng thu nhập rất ổn định từ việc cho thuê nhà mặt phố, lại có thêm tiền của dư dả do ba chồng thỉnh thoảng gửi cho. Vấn đề là mẹ cho anh chị em vài trăm triệu, thậm chí vài tỷ thì không buồn lòng nhưng với con trai ruột, mẹ lại tiếc ra mặt. Khi 2 vợ chồng mình mua nhà, chỉ có gia đình mẹ đẻ mình ủng hộ, còn mẹ chồng thì không thèm hỏi han tới. Khi vợ chồng mình đặt vấn đề hỏi vay, mẹ bảo ngay là tiền đã chôn vào bất động sản, chưa rút ra được. Vợ chồng mình cũng "ậm ừ" cho xong, rồi tự xoay sở. Tới lúc mẹ qua nhà chơi, vì thích chung cư bọn mình, mẹ đột nhiên bảo sẽ mua 1 căn cho người dì dưới quê để tiện lên săn sóc con gái vừa vào đại học. Lúc đó vợ chồng mình rất buồn, chỉ tủi thân vì tại sao mẹ chẳng đếm xỉa chuyện 2 vợ chồng mình mua nhà, thế nhưng lại rất tích cực đòi sắm ngay 1 căn cho dì chẳng cần hỏi giá. 

Cách đây 1 tháng, lùm xùm quá nhiều chuyện, mẹ chồng cãi nhau rồi từ mặt 2 đứa mình, không cho gặp mặt. Thế nhưng, khi bà bị hư điện thoại, lại nói bóng gió để chị chồng gọi cho mình, bảo tụi mình mua chiếc mới để tặng quà làm lành với mẹ chồng. Mình buồn lên đến tột độ, hai vợ chồng mình đang rất khó khăn để cày cuốc kiếm tiền trả nợ, lại thêm phần nhiều chi phí phát sinh vì đang nuôi con nhỏ, thế nhưng mẹ chẳng hề quan tâm tụi mình có tiền hay không?

Gần đây, bà mượn vợ chồng mình 20 triệu. Đang thật sự cạn túi vì dốc hết tiền trả nợ ngân hàng, mình đành về mượn ba mẹ đẻ khoảng 10 triệu để gửi mẹ chồng. Thế nhưng, mình thật sự sốc khi biết được, bà dùng số tiền mà mình vất vả có được đó để sắm sửa cho đứa cháu của dì mới lên đại học. 

Mình phải làm gì đây các mom?

nghan...@gmail.com

Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 22 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức