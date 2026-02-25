Xem camera thấy cảnh bố ngồi ăn một mình trong đêm giao thừa, người phụ nữ chạy xe hơn 800km để về nhà

Vào đêm giao thừa, người phụ nữ không thể về nhà ăn Tết nên đã xem camera an ninh trong nhà để nhìn thấy bố mình. Tuy nhiên, cô lại vô tình nhìn thấy cảnh tượng đau lòng - bố ngồi một mình ăn bánh bao. Sáng hôm sau, cô và em trai quyết định lái xe từ Nội Mông đến thăm bố, bất chấp quãng đường hơn 800 km. Khi nhìn thấy các con, người bố không kìm được nước mắt.
Video 1 giờ 28 phút trước

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

