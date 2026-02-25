5 ngày liên tiếp (25/2-2/3), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 11:38

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán vượt qua tháng ngày đen tối, từ đây tình tiền đi lên.

Tuổi Tý 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý hành động nhanh nhẹn và dứt khoát trong công việc. Tuần này dự báo rằng có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến nhưng bản mệnh cần có sự chuẩn bị kỹ càng và nắm bắt ngay khi cơ hội xuất hiện.

Thái độ của tuổi Tý quyết định vận trình trong tuần sẽ thế nào. Nếu con giáp này rơi vào trạng thái cảm giác như thể mọi thứ đang chống lại mình thì sẽ mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh đối diện với mọi thứ bằng sức mạnh của tiếng cười, sự lạc quan thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.

5 ngày liên tiếp (25/2-2/3), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang, như ý cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần xử lý tình huống tốt, giải quyết nhanh mâu thuẫn.

Ngày này tuổi Dần lặng lẽ làm việc bản thân theo đuổi, thành tựu cao, nhưng lại ngại chia sẻ với mọi người xung quanh.

Công việc: Người tuổi Dần thành tựu trong công danh nhiều, nhưng ngại chia sẻ với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm giờ đây cả hai đã tốt hơn, không còn những hiểu lầm trước.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hiện tại việc chi tiêu đã được bạn chú ý nhiều hơn.

Sức khoẻ: Vốn dĩ bạn đang cố gắng cải thiện thể trạng theo cách riêng, nhưng vì thiếu kiến thức nên quá trình diễn ra hơi chậm.

5 ngày liên tiếp (25/2-2/3), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang, như ý cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu là một trong những con giáp có vận tài lộc nổi bật nhất. Thời điểm này, tài vận tăng nhanh nhờ sự hỗ trợ của quý nhân và những cơ hội đến đúng lúc. Công việc thuận lợi kéo theo nguồn thu cải thiện, nhiều tín hiệu tích cực liên quan đến tiền bạc xuất hiện liên tục.

Không chỉ có thu nhập chính ổn định, tuổi Dậu còn dễ gặp cơ hội gia tăng tài chính từ các nguồn phụ. Những nỗ lực trước đây bắt đầu cho thấy kết quả rõ rệt, giúp người tuổi Dậu cảm nhận được sự chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất. Vận may về tiền bạc có xu hướng đến dồn dập, tạo cảm giác hanh thông và thuận lợi.

5 ngày liên tiếp (25/2-2/3), 3 con giáp tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang, như ý cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể.

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