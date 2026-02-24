Sang 2 ngày giữa tuần (25/2, 26/2): 3 con giáp tạm biệt vất vả, cuộc đời sang trang, gặt hái trái ngọt, phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 22:45

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán phúc khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể.

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ gặp vận may tài lộc, đặc biệt với người kinh doanh – cơ hội đầu tư sinh lời, khách hàng tin tưởng, hợp đồng thuận lợi. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc khen thưởng nhờ nỗ lực và tinh thần trách nhiệm.

Trong tình cảm, mọi hiểu lầm, khúc mắc dễ được hóa giải. Hôm nay là dịp tốt để bạn và người ấy trò chuyện, cảm thông và hàn gắn. Đừng để những giận dỗi nhỏ làm phai nhạt tình yêu.

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn chăm chỉ, nghị lực, bản lĩnh, có đam mê kiếm tiền mãnh liệt. Thời gian tới, tuổi Thìn đón luồng sinh khí mạnh mẽ, tài lộc tăng tốc rõ rệt. Họ tìm thấy cơ hội làm ăn lớn. Người kinh doanh buôn bán gặp thời, đơn hàng tăng đều, lợi nhuận tăng vù vù. Những dự án tưởng chừng chững lại bất ngờ có tín hiệu khởi sắc, tiền bạc xoay vòng linh hoạt, Thìn cảm thấy tiền đổ về như nước.

Không chỉ tài chính dồi dào rực rỡ, công danh của tuổi Thìn cũng có bước tiến đáng kể. Người làm công việc văn phòng dễ được cấp trên ghi nhận, cất nhắc lên vị trí cao. Người làm tự do cũng có việc nhiều, tiền tài dư dả. Đây là thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất kế hoạch mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn. Chỉ cần giữ sự tỉnh táo trong đầu tư, tránh nóng vội, tuổi Thìn hoàn toàn có thể đặt nền móng cho một giai đoạn giàu có dài lâu.

