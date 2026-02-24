Sau 16h30 chiều mai (25/2/2026), 3 con giáp hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 23:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ 

Thiên Tài nhắc nhở tuổi Ngọ cần sự kiên trì và niềm tin vững chắc nếu muốn đạt được thành công lớn hơn. Đừng dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Bạn cần duy trì thái độ tích cực và dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với thử thách. Khuyến khích sự sáng tạo và không ngại khó khăn để dốc toàn lực cho công việc.

Người độc thân có khả năng gặp gỡ người phù hợp thông qua các hoạt động xã hội. Bạn nên chân thành và cởi mở để nắm bắt cơ hội lãng mạn này. Những ai đã có đôi có cặp nên ưu tiên giao tiếp và thấu hiểu, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng nhau vun đắp một mối quan hệ viên mãn và cùng nhau phát triển sẽ làm tình cảm thêm bền chặt.

Sau 16h30 chiều mai (25/2/2026), 3 con giáp hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Sau 16h30 chiều mai (25/2/2026), 3 con giáp hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ nay người cầm tinh con Hổ bước vào giai đoạn vô cùng rực rỡ. Tài lộc của họ khởi sắc tưng bừng, tuổi Dần bước vào thế “Hổ ngồi vững vàng”, nội lực mạnh, tinh thần quyết đoán. Nhờ sự tự tin và dám nghĩ dám làm, Dần dễ đạt thành công lớn sớm hơn người khác. Những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh riêng có thể mạnh dạn triển khai, lợi nhuận rất dễ gia tăng vượt trội. Người làm nghề tự do hoặc đầu tư cũng dễ gặp vận may bất ngờ.

Sự nghiệp của tuổi Dần trong giai đoạn này phát triển theo chiều hướng tích cực, họ có thể được cất nhắc lên vị trí như mong muốn. Bạn thể hiện rõ năng lực lãnh đạo và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Nhờ đó, uy tín cá nhân được nâng cao, mở ra nhiều mối quan hệ giá trị. Chỉ cần tận dụng thật tốt, Dần có thể đổi đời ngoạn mục.

Sau 16h30 chiều mai (25/2/2026), 3 con giáp hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/2/2026, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, làm gì cũng thuận, tiền vàng tràn két, Tài Lộc vượng phát

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/2/2026, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, làm gì cũng thuận, tiền vàng tràn két, Tài Lộc vượng phát

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, làm gì cũng thuận, tiền vàng tràn két, Tài Lộc vượng phát vào đúng 20h hôm nay, ngày 22/2/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h sáng hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h sáng ngày hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 7h sáng ngày hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh