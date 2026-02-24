Sau 16h30 chiều mai (25/2/2026), 3 con giáp hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Thiên Tài nhắc nhở tuổi Ngọ cần sự kiên trì và niềm tin vững chắc nếu muốn đạt được thành công lớn hơn. Đừng dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Bạn cần duy trì thái độ tích cực và dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với thử thách. Khuyến khích sự sáng tạo và không ngại khó khăn để dốc toàn lực cho công việc.

Người độc thân có khả năng gặp gỡ người phù hợp thông qua các hoạt động xã hội. Bạn nên chân thành và cởi mở để nắm bắt cơ hội lãng mạn này. Những ai đã có đôi có cặp nên ưu tiên giao tiếp và thấu hiểu, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng nhau vun đắp một mối quan hệ viên mãn và cùng nhau phát triển sẽ làm tình cảm thêm bền chặt.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Tuổi Dần

Từ nay người cầm tinh con Hổ bước vào giai đoạn vô cùng rực rỡ. Tài lộc của họ khởi sắc tưng bừng, tuổi Dần bước vào thế “Hổ ngồi vững vàng”, nội lực mạnh, tinh thần quyết đoán. Nhờ sự tự tin và dám nghĩ dám làm, Dần dễ đạt thành công lớn sớm hơn người khác. Những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh riêng có thể mạnh dạn triển khai, lợi nhuận rất dễ gia tăng vượt trội. Người làm nghề tự do hoặc đầu tư cũng dễ gặp vận may bất ngờ.

Sự nghiệp của tuổi Dần trong giai đoạn này phát triển theo chiều hướng tích cực, họ có thể được cất nhắc lên vị trí như mong muốn. Bạn thể hiện rõ năng lực lãnh đạo và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Nhờ đó, uy tín cá nhân được nâng cao, mở ra nhiều mối quan hệ giá trị. Chỉ cần tận dụng thật tốt, Dần có thể đổi đời ngoạn mục.

