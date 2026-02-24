Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 22:34

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra diễn ra trôi chảy và hanh thông bất ngờ. Nhờ có cát tinh xuất hiện mà tuổi Sửu làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái thành công lớn. Điều quan trọng là bản mệnh biết được năng lực của mình ở đâu và luôn tận dụng tốt thời cơ để phát huy thế mạnh sẵn có.‏

Về chuyện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để con giáp may mắn này có thể tìm được cho mình mối nhân duyên tốt đẹp. Người độc thân nên xếp quá khứ vào một góc trong tim, đừng để những nỗi buồn cũ làm ảnh hưởng tới tâm trạng và suy nghĩ của bản thân.

 

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Nếu bạn đang muốn có được một cơ hội tiến thân trong công việc thì đừng bỏ qua những cơ hội “hiếm có khó tìm” xuất hiện trong khoảng thời gian này. Hãy cố gắng chứng minh năng lực và tài năng của mình nhiều nhất có thể thì bản mệnh sẽ được cấp trên cất nhắc và cho thử sức ở những vai trò mới.

Chuyện tình cảm tương đối ổn định. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia luôn nhận được nhiều cảm tình, sự ủng hộ từ những người xung quanh. Người độc thân trong khoảng thời gian sắp tới có cơ hội được tỏ tình.

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra đúng như kế hoạch và thuận lợi vô cùng. Người tuổi này được đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao và sự quyết đoán trong lúc làm việc. Tuy cảm xúc có hơi tiêu cực nhưng bản mệnh tuyệt đối không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc.

Vận trình tình cảm cũng sẽ khởi sắc. Đào hoa nở rộ đem tới cho người độc thân đối tượng hẹn hò phù hợp. Bên cạnh khả năng giao tiếp thì bản mệnh cũng nên chú ý trau chuốt vẻ bề ngoài của mình hơn để gây ấn tượng tốt ở đối phương.

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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