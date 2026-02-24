Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 22:34

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra diễn ra trôi chảy và hanh thông bất ngờ. Nhờ có cát tinh xuất hiện mà tuổi Sửu làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, gặt hái thành công lớn. Điều quan trọng là bản mệnh biết được năng lực của mình ở đâu và luôn tận dụng tốt thời cơ để phát huy thế mạnh sẵn có.‏

Về chuyện tình cảm, đây là thời điểm thích hợp để con giáp may mắn này có thể tìm được cho mình mối nhân duyên tốt đẹp. Người độc thân nên xếp quá khứ vào một góc trong tim, đừng để những nỗi buồn cũ làm ảnh hưởng tới tâm trạng và suy nghĩ của bản thân.

 

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Nếu bạn đang muốn có được một cơ hội tiến thân trong công việc thì đừng bỏ qua những cơ hội “hiếm có khó tìm” xuất hiện trong khoảng thời gian này. Hãy cố gắng chứng minh năng lực và tài năng của mình nhiều nhất có thể thì bản mệnh sẽ được cấp trên cất nhắc và cho thử sức ở những vai trò mới.

Chuyện tình cảm tương đối ổn định. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia luôn nhận được nhiều cảm tình, sự ủng hộ từ những người xung quanh. Người độc thân trong khoảng thời gian sắp tới có cơ hội được tỏ tình.

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra đúng như kế hoạch và thuận lợi vô cùng. Người tuổi này được đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao và sự quyết đoán trong lúc làm việc. Tuy cảm xúc có hơi tiêu cực nhưng bản mệnh tuyệt đối không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc.

Vận trình tình cảm cũng sẽ khởi sắc. Đào hoa nở rộ đem tới cho người độc thân đối tượng hẹn hò phù hợp. Bên cạnh khả năng giao tiếp thì bản mệnh cũng nên chú ý trau chuốt vẻ bề ngoài của mình hơn để gây ấn tượng tốt ở đối phương.

Kể từ 12h trưa mai (28/2/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất.

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Đúng 7h sáng hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 7h sáng ngày hôm nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

