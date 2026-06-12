Giận vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà cưới chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc

Tâm sự 12/06/2026 15:30

Sau khi tiệc kết thúc, tôi giận chồng vì anh lại mời người yêu cũ đến, nếu họ giở trò quậy đám cưới thì thế nào?

Tôi thật sự không hiểu chồng mình nghĩ gì mà mời người yêu cũ đến đám cưới!

Chồng tôi có 3 cô người yêu cũ trước khi cưới tôi. Tôi từng nghe anh kể qua cũng không để tâm mấy. Nhưng ngày đám cưới, tôi phải chứng kiến cảnh người yêu cũ của chồng ăn mặc xinh đẹp nâng ly chúc mừng chồng tôi lấy vợ. Mà chồng tôi chưa từng nói với tôi chuyện này, làm tôi vừa bối rối vừa tức nghẹn mà chẳng lên tiếng được. Vì cả ba người đó dù sao cũng là khách mời, họ còn nhiệt tình chúc mừng chúng tôi trăm năm hạnh phúc.

Chồng tôi thì vẫn vô tư kéo ba cô ấy đến để chụp hình cùng bạn bè. Và chẳng ai thấy ngại ngùng gì, chỉ có tôi là mặt mày đơ ra, vì tôi không biết phải nghĩ thế nào với tình cảnh này. Quá mức khó hiểu!

Sau khi tiệc kết thúc, tôi giận chồng vì anh lại mời người yêu cũ đến, nếu họ giở trò quậy đám cưới thì thế nào? Huống hồ, ba người phụ nữ kia còn không ngại ngùng lên hát hò, nhảy múa tưng bừng, làm cả hội hôn cười giỡn, lắc lư theo. Tôi không biết là nên vui hay nên thấy xấu hổ cho được?

Giận vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà cưới chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn, chồng tôi mò vào phòng ôm lấy tôi đang nằm trên giường, anh biết tôi giận anh vì mời người yêu cũ đến đám cưới của mình. Anh thủ thỉ nói anh xem họ là bạn bè, tất cả đều có gia đình hết rồi. Tôi nghe mà chẳng tin được, tình cũ mà xem là bạn được sao? Chồng tôi thấy tôi vẫn không tin thì lấy quà cưới của ba người ấy ra để tôi tự bóc.

Tôi nghi ngờ nhìn chồng, chẳng biết họ tặng vợ chồng tôi cái gì. Lúc mở ra xem, tôi và chồng trố mắt nhìn nhau. Ba cô người yêu cũ của chồng tặng vợ chồng tôi hai bộ nội y nóng bỏng, tôi vừa nhìn qua thôi đã thấy đỏ hết mặt. Chồng tôi cười ha hả vì món quà đặc biệt này của hội người yêu cũ. Anh vỗ vai nói với tôi đừng nghi ngờ, anh và bọn họ thật sự là bạn bè tốt.

Sau ngày cưới, ba người yêu cũ của chồng lần lượt kết bạn Facebook với tôi, còn thường xuyên trò chuyện, rủ tôi ra ngoài chơi. Tôi ban đầu dù thấy ngại ngùng, nhưng vẫn đồng ý. Không phải tôi muốn làm bạn với họ, mà là muốn đi xem liệu họ có nuôi hy vọng tình cũ không rủ cũng tới với chồng tôi không. Dù sao thì tôi vẫn không tin họ lắm!

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