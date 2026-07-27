2 năm sau ly hôn, tôi 'tái hợp' chồng cũ, câu nói của anh sau đó càng khiến tôi lặng người

Tâm sự gia đình 27/07/2026 22:30

Ngày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp. 

Tôi ly hôn chồng được hai năm. Dù khi đối mặt nhau giữa tòa, chúng tôi vẫn còn tình cảm. Nhưng tôi không còn cách nào sống chung với mẹ chồng. Chồng tôi đứng giữa, anh khó xử và mệt mỏi vô cùng. Tôi cũng chán chường, không còn đủ sức để tiếp tục cuộc hôn nhân cùng anh.

Ngày ra tòa, chồng tôi có nói một câu khiến tôi miệng thì phải cười nhưng mắt thì rưng rưng nước. Anh nói sau ly hôn, tôi nhất định phải tìm hạnh phúc mới cho mình, nhất định phải hạnh phúc hơn khi sống với anh.

 

Sau ly hôn, tôi dọn ra riêng, bắt đầu cuộc sống khá chênh vênh. Tôi ở một căn nhà nhỏ, điều kiện không được tốt lắm, đặc biệt là đường điện trong nhà thường trục trặc. Nhiều lần tôi nhờ thợ sửa nhưng vẫn không khá lên được, tôi thấy rất khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận.

Ngày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp. 

2 năm sau ly hôn, tôi 'tái hợp' chồng cũ, câu nói của anh sau đó càng khiến tôi lặng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy năm ly hôn chồng cũ thường xuyên sang nhà tôi. Lần này cũng vậy, con gái tôi vừa nhìn thấy bố thì mặt đã vui mừng. Con bé nói nhiều hơn hẳn, kể chuyện đi học cho bố nghe, còn đòi bố chở đi mua đồ, đi chơi khắp nơi. Cũng cả tháng rồi chồng cũ chưa qua nhà tôi nên giờ thấy con thì vui lắm, hai bố con cứ quấn quýt lấy nhau. Đến khi anh dỗ con ngủ rồi mới sửa đèn cho nhà tôi.

Lúc chồng cũ sửa xong thì cũng đã khuya nhưng anh vẫn nấn ná chưa muốn về. Thấy trễ rồi nên tôi nhắc khéo anh về nhà. Bất ngờ chồng cũ ôm chầm lấy tôi rồi hỏi liệu chúng tôi có còn cơ hội không? Anh nói muốn sống cùng tôi và con. Anh còn nói không để tôi phải làm dâu nữa, anh chấp nhận ở riêng. Tôi lặng người không nói nên lời.

Đêm hôm đó, sau hai năm xa cách, chúng tôi lên giường cùng nhau. Hôm sau, trước khi rời đi, chồng cũ nói sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ về câu hỏi của anh tối qua. Tôi khó nghĩ quá. Tôi đương nhiên còn tình cảm với chồng, cũng muốn cho con gia đình đủ cha đủ mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi rất ghê gớm, nếu biết tôi và chồng biết chúng tôi quay lại thì liệu bà có dễ dàng chấp nhận hay không? Ngày đó vì chồng cũ không thể bảo vệ tôi nên chúng tôi mới ly hôn. Liệu rằng nếu giờ tôi quay lại thì có còn ngã đau nữa không?

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