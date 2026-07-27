Nỗi ám ảnh ít ai biết của nam diễn viên Trương Lăng Hách

Sao quốc tế 27/07/2026 12:55

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn của làng giải trí Hoa ngữ, Trương Lăng Hách cho rằng điều khiến anh lo ngại nhất không phải sự cạnh tranh hay những đánh giá từ khán giả, mà là việc bản thân rơi vào trạng thái an toàn quá lâu.

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn của làng giải trí Hoa ngữ, Trương Lăng Hách cho rằng điều khiến anh lo ngại nhất không phải sự cạnh tranh hay những đánh giá từ khán giả, mà là việc bản thân rơi vào trạng thái an toàn quá lâu. Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Nếu cứ ở mãi trong không gian an toàn, đó thực sự là một điều rất đáng sợ. Tôi không thể chịu đựng được việc bản thân dậm chân tại chỗ."

Quan điểm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ trẻ lựa chọn lối đi an toàn để duy trì hình ảnh và sức hút, Trương Lăng Hách lại thể hiện tinh thần sẵn sàng chấp nhận thử thách, coi việc thay đổi và bứt phá là yếu tố quan trọng để phát triển sự nghiệp lâu dài. Không ít khán giả đánh giá đây là tư duy tích cực của một diễn viên trẻ đang nghiêm túc theo đuổi con đường diễn xuất.

Nỗi ám ảnh ít ai biết của nam diễn viên Trương Lăng Hách - Ảnh 1

Không chỉ dừng ở những chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp, Trương Lăng Hách còn tiết lộ mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp. Anh mong muốn được thử sức với các thể loại phim giật gân, tâm lý, bí ẩn và đặc biệt là hóa thân vào một nhân vật phản diện "thuần túy". Theo nam diễn viên, việc đảm nhận những vai diễn có nội tâm phức tạp, tâm lý khác biệt sẽ giúp anh mở rộng khả năng diễn xuất, đồng thời mang đến những trải nghiệm mới mẻ trong quá trình làm nghề.

Nhìn lại chặng đường phát triển, tư duy không ngừng đổi mới đã được Trương Lăng Hách duy trì từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí. Từ việc đảm nhận nhiều vai phụ và vai khách mời để tích lũy kinh nghiệm, anh dần chuyển sang lựa chọn kịch bản một cách kỹ lưỡng hơn. Thay vì lặp lại những hình tượng quen thuộc, nam diễn viên ưu tiên các nhân vật có màu sắc mới, xem mỗi dự án là cơ hội để học hỏi từ đạo diễn, bạn diễn và khám phá thêm giới hạn của bản thân.

Nỗi ám ảnh ít ai biết của nam diễn viên Trương Lăng Hách - Ảnh 2

Những nỗ lực ấy đang mang lại thành quả đáng ghi nhận. Năm 2026, màn thể hiện vai Tạ Trưng trong bộ phim Trục Ngọc giúp Trương Lăng Hách đồng thời nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Ưng lần thứ 33 và Seoul International Drama Awards. Việc liên tiếp ghi dấu ấn ở các giải thưởng uy tín trong và ngoài Trung Quốc được xem là minh chứng cho sự trưởng thành về diễn xuất, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nam diễn viên trên thị trường giải trí châu Á.

Trương Lăng Hách hé lộ hai phiên bản kết phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Trương Lăng Hách hé lộ hai phiên bản kết phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Dù Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn vẫn chưa đi đến hồi kết, những tiết lộ mới nhất từ Trương Lăng Hách đã khiến người hâm mộ xôn xao. Trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, nam diễn viên cho biết đoàn phim đã quay tới hai phiên bản kết thúc hoàn toàn khác nhau. Điều đáng nói là ngay cả anh cũng không biết nhà sản xuất sẽ lựa chọn cái kết nào để phát sóng chính thức.

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