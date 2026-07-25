Trương Lăng Hách hé lộ hai phiên bản kết phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Sao quốc tế 25/07/2026 14:15

Dù Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn vẫn chưa đi đến hồi kết, những tiết lộ mới nhất từ Trương Lăng Hách đã khiến người hâm mộ xôn xao. Trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, nam diễn viên cho biết đoàn phim đã quay tới hai phiên bản kết thúc hoàn toàn khác nhau. Điều đáng nói là ngay cả anh cũng không biết nhà sản xuất sẽ lựa chọn cái kết nào để phát sóng chính thức.

Dù Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn vẫn chưa đi đến hồi kết, những tiết lộ mới nhất từ Trương Lăng Hách đã khiến người hâm mộ xôn xao. Trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, nam diễn viên cho biết đoàn phim đã quay tới hai phiên bản kết thúc hoàn toàn khác nhau. Điều đáng nói là ngay cả anh cũng không biết nhà sản xuất sẽ lựa chọn cái kết nào để phát sóng chính thức.

Theo Trương Lăng Hách, phiên bản đầu tiên mang không khí tích cực hơn khi "mọi người đều còn ở đó". Tất cả các diễn viên chính đều xuất hiện trong phân cảnh cuối, tạo cảm giác về một sự đoàn tụ sau hành trình đầy biến cố. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng lưu ý rằng việc các nhân vật cùng xuất hiện chưa chắc đồng nghĩa với một cái kết viên mãn. Đó có thể chỉ là ký ức, ảo ảnh hoặc một cách kể chuyện mang tính biểu tượng, để lại nhiều khoảng trống cho khán giả tự diễn giải.

Trương Lăng Hách hé lộ hai phiên bản kết phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn - Ảnh 1

Ngược lại, phiên bản thứ hai lại mang màu sắc u ám hơn. Trương Lăng Hách tiết lộ cảnh quay cuối chỉ có anh cùng một vài diễn viên xuất hiện, bầu không khí rất cô độc và mơ hồ. Theo mô tả của nam diễn viên, toàn bộ khung cảnh giống như những hình ảnh lướt qua trong khoảnh khắc hồi tưởng về cả cuộc đời, khiến nhiều người lo ngại nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch sẽ phải đối mặt với bi kịch hoặc một kết cục đầy mất mát.

Một chi tiết khác cũng thu hút nhiều sự chú ý là Vương Sở Nhiên không xuất hiện trong cảnh kết thúc mà Trương Lăng Hách nhắc đến. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn có những phân đoạn được quay riêng, làm dấy lên suy đoán rằng nhân vật Nhậm Tố Tố có thể sẽ xuất hiện theo cách đặc biệt ở chặng cuối. Nhiều khán giả cho rằng cô có thể góp mặt thông qua các cảnh hồi tưởng, dòng thời gian song song hoặc một nút thắt bất ngờ liên quan đến số phận của nam chính.

Trương Lăng Hách hé lộ hai phiên bản kết phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn - Ảnh 2

Ngay sau chia sẻ của Trương Lăng Hách, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt giả thuyết về cái kết của bộ phim. Không ít người hy vọng đoàn phim sẽ lựa chọn phiên bản đoàn viên, trong khi một bộ phận khác cho rằng kết thúc mở hoặc bi kịch sẽ phù hợp hơn với mạch truyện hiện tại.

Việc ghi hình nhiều cái kết vốn không còn xa lạ với các đoàn phim Hoa ngữ nhằm hạn chế rò rỉ nội dung, đồng thời tạo sự bất ngờ cho khán giả. Với Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, những tiết lộ của Trương Lăng Hách càng khiến người xem thêm háo hức chờ đợi tập cuối để biết đâu mới là kết cục thực sự của câu chuyện.

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