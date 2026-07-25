Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên khiến fan mê mẩn với màn nhảy Tango đời thường

Sao quốc tế 25/07/2026 14:22

Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi đoạn video hậu trường luyện tập điệu tango cho bộ phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn bất ngờ lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự ăn ý, cả hai còn khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện với diện mạo gần như để mặt mộc, mang đến hình ảnh đời thường trẻ trung và gần gũi.

Trong đoạn clip được chia sẻ ngày 21/7, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên diện trang phục đơn giản, đội mũ lưỡi trai, đeo kính gọng và gần như không trang điểm. Phong cách mộc mạc của hai diễn viên nhận được nhiều lời khen, thậm chí nhiều khán giả ví họ như một cặp sinh viên đang cùng nhau tham gia lớp học khiêu vũ.

Video ghi lại toàn bộ quá trình luyện tập, từ những bước chân còn lúng túng cho đến lúc cả hai dần bắt nhịp với điệu tango. Không ít lần Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên bật cười vì thực hiện sai động tác, tạo nên bầu không khí thoải mái và tự nhiên. Chính những khoảnh khắc không hoàn hảo ấy lại khiến người xem cảm thấy gần gũi hơn với hai diễn viên.

Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên khiến fan mê mẩn với màn nhảy Tango đời thường - Ảnh 1Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên khiến fan mê mẩn với màn nhảy Tango đời thường - Ảnh 2

Bên cạnh sự tiến bộ trong các động tác khiêu vũ, điều thu hút sự chú ý của cư dân mạng chính là những tương tác đầy ăn ý giữa cặp đôi. Từ ánh mắt động viên, những lời hướng dẫn nhẹ nhàng cho đến cử chỉ xoa đầu hay nắm tay để chỉnh động tác, tất cả đều tạo cảm giác chân thật. Nhiều bình luận cho rằng "chemistry" ngoài đời của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên thậm chí còn ngọt ngào hơn những phân cảnh tình cảm trên màn ảnh.

Sau nhiều buổi tập, cả hai dần phối hợp nhịp nhàng hơn. Những bước xoay người, ôm eo hay chuyển động theo nhịp nhạc trở nên mềm mại, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc nhằm mang đến những cảnh quay chỉn chu nhất trong phim.

Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên khiến fan mê mẩn với màn nhảy Tango đời thường - Ảnh 3

Song song với sức hút từ hậu trường, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn vẫn duy trì phong độ ấn tượng trên thị trường phim truyền hình. Theo số liệu công bố ngày 20/7, tác phẩm đạt thị phần trực tuyến 18,3%, thuộc nhóm phim có lượng người xem cao nhất thời điểm hiện tại.

Không chỉ ghi điểm trên màn ảnh, Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên còn liên tục tạo thiện cảm trong các hoạt động quảng bá. Những màn tung hứng hài hước ở sự kiện, các buổi phỏng vấn hay loạt khoảnh khắc hậu trường vui vẻ giúp cả hai nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Sự đối lập giữa hình ảnh tinh nghịch ngoài đời và những phân cảnh giàu cảm xúc trong phim cũng góp phần khiến cặp đôi trở thành một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Trương Lăng Hách hé lộ hai phiên bản kết phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Trương Lăng Hách hé lộ hai phiên bản kết phim Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn

Dù Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn vẫn chưa đi đến hồi kết, những tiết lộ mới nhất từ Trương Lăng Hách đã khiến người hâm mộ xôn xao. Trong một buổi livestream giao lưu với khán giả, nam diễn viên cho biết đoàn phim đã quay tới hai phiên bản kết thúc hoàn toàn khác nhau. Điều đáng nói là ngay cả anh cũng không biết nhà sản xuất sẽ lựa chọn cái kết nào để phát sóng chính thức.

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