Triệu Lộ Tư gây xôn xao khi công khai tìm kiếm kịch bản trên toàn mạng xã hội

Sao quốc tế 25/07/2026 10:31

Việc phòng làm việc của Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai tìm kiếm kịch bản gốc trên mạng xã hội đang trở thành chủ đề gây chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ. Động thái này được nhiều khán giả đánh giá là khá hiếm gặp đối với một ngôi sao thuộc nhóm tiểu hoa sinh sau năm 1995, bởi thay vì chờ các dự án tìm đến, ê-kíp của nữ diễn viên chủ động mở lời hợp tác với các tác giả trên toàn quốc.

Việc phòng làm việc của Triệu Lộ Tư bất ngờ công khai tìm kiếm kịch bản gốc trên mạng xã hội đang trở thành chủ đề gây chú ý trong làng giải trí Hoa ngữ. Động thái này được nhiều khán giả đánh giá là khá hiếm gặp đối với một ngôi sao thuộc nhóm tiểu hoa sinh sau năm 1995, bởi thay vì chờ các dự án tìm đến, ê-kíp của nữ diễn viên chủ động mở lời hợp tác với các tác giả trên toàn quốc.

Theo thông báo được đăng tải, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đang lên kế hoạch tự phát triển các dự án phim truyền hình và điện ảnh, hướng đến việc xây dựng những tác phẩm có chất lượng từ kịch bản gốc. Ê-kíp cho biết mong muốn tìm kiếm các câu chuyện giàu cảm xúc, phản ánh cuộc sống, mang tính chữa lành hoặc truyền tải những giá trị tích cực. Đối tượng hợp tác không bị giới hạn về độ tuổi, kinh nghiệm hay danh tiếng, miễn là sở hữu ý tưởng sáng tạo và tác phẩm có bản quyền rõ ràng.

Triệu Lộ Tư gây xôn xao khi công khai tìm kiếm kịch bản trên toàn mạng xã hội - Ảnh 1

Bên cạnh việc mua bản quyền kịch bản, phòng làm việc cũng để ngỏ khả năng hợp tác lâu dài với các biên kịch, cho phép tác giả tiếp tục giữ quyền đứng tên và cùng phát triển dự án. Cách làm này được xem là nỗ lực tìm kiếm nguồn nội dung mới trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ đang thiếu những kịch bản thực sự nổi bật.

Thông tin nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là tín hiệu tích cực khi một nghệ sĩ nổi tiếng chủ động tạo cơ hội cho các cây bút trẻ thay vì chỉ phụ thuộc vào những kịch bản chuyển thể quen thuộc. Theo họ, nếu được triển khai nghiêm túc, mô hình này có thể giúp phát hiện nhiều ý tưởng mới và làm phong phú thị trường phim ảnh.

Triệu Lộ Tư gây xôn xao khi công khai tìm kiếm kịch bản trên toàn mạng xã hội - Ảnh 2

Ở chiều ngược lại, không ít cư dân mạng đặt câu hỏi về nguyên nhân phía sau quyết định này. Một số ý kiến cho rằng việc phòng làm việc phải trực tiếp tìm kiếm kịch bản có thể xuất phát từ việc nữ diễn viên chưa công bố dự án mới trong thời gian dài. Cũng có người liên hệ động thái này với những ồn ào mà Triệu Lộ Tư vướng phải gần đây, cho rằng điều đó có thể ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn dự án của cô. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn là những suy đoán từ cộng đồng mạng và chưa được xác nhận.

Trước đó, trong một buổi livestream, Triệu Lộ Tư từng chia sẻ cô muốn dành thời gian chờ đợi những kịch bản có chiều sâu thay vì tiếp tục đóng các bộ phim chỉ xoay quanh chuyện tình cảm. Chính vì vậy, việc phòng làm việc chủ động tìm kiếm nội dung mới cũng được nhiều người xem là bước đi phù hợp với định hướng nghề nghiệp mà nữ diễn viên đã công khai trong thời gian gần đây.

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Phát biểu của Triệu Lộ Tư nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên đang từng bước rời khỏi "vùng an toàn" sau nhiều năm gắn bó với dòng phim thần tượng và ngôn tình – thể loại đã giúp cô tạo dựng tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm đình đám.

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