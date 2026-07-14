Triệu Lộ Tư lần đầu lên tiếng về tin đồn dựa vào quan hệ để thăng tiến

Sao quốc tế 14/07/2026 15:30

Triệu Lộ Tư hiện là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm sao hạng A. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, các mối quan hệ bạn bè và giao lưu của cô trong giới giải trí cũng thường xuyên thu hút sự quan tâm, trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận.

Mới đây, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý khi lần đầu lên tiếng về những bình luận cho rằng cô "chỉ thích kết bạn với các KOL và influencer". Nữ diễn viên cho biết cô không quá bận tâm trước những đánh giá từ bên ngoài, đồng thời khẳng định bản thân luôn nhìn nhận tình bạn bằng sự chân thành thay vì lợi ích.

Theo Triệu Lộ Tư, trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô nhiều lần được hỏi liệu muốn phát triển xa hơn trong showbiz thì có nên xây dựng quan hệ với những người có quyền lực hoặc địa vị cao hơn hay không. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô chưa bao giờ đồng tình với quan điểm này.

"Tôi không nghĩ như vậy và cũng không thể chấp nhận cách nghĩ đó", Triệu Lộ Tư chia sẻ.

Triệu Lộ Tư lần đầu lên tiếng về tin đồn dựa vào quan hệ để thăng tiến - Ảnh 1

Cô cho rằng nếu kết bạn chỉ để tạo thêm cơ hội trong công việc hoặc thông qua một người để tiếp cận người khác thì mối quan hệ đó đã đánh mất ý nghĩa vốn có. Với nữ diễn viên, tình bạn cần được xây dựng trên sự đồng điệu và chân thành, chứ không phải những toan tính về danh tiếng hay lợi ích.

Triệu Lộ Tư cũng đặt ra câu hỏi: "Thế nào mới được xem là giỏi? Có phải chỉ đo bằng tiền bạc hay địa vị xã hội?". Theo cô, mỗi người đều có tiêu chuẩn khác nhau về thành công, còn điều bản thân trân trọng nhất vẫn là cách con người đối xử với nhau.

Nữ diễn viên của "Vụng trộm không thể giấu" nhấn mạnh: "Tôi không muốn dựa vào bất kỳ ai để phát triển sự nghiệp". Cô mong những thành quả mình đạt được đến từ nỗ lực và thực lực của chính bản thân thay vì các mối quan hệ trong giới giải trí.

Triệu Lộ Tư lần đầu lên tiếng về tin đồn dựa vào quan hệ để thăng tiến - Ảnh 2

Lý giải việc thường xuyên xuất hiện bên cạnh các KOL và nhà sáng tạo nội dung, Triệu Lộ Tư cho biết cô thực sự ngưỡng mộ công việc của họ. Theo nữ diễn viên, phần lớn các nhà sáng tạo nội dung đều tự đảm nhận mọi khâu từ lên ý tưởng, quay phim, dựng video đến quản lý tài khoản mà không có ê-kíp hỗ trợ.

"Có người một mình làm tất cả nhưng vẫn xây dựng được tài khoản với hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người theo dõi. Theo tôi, đó là điều rất đáng khâm phục", cô nói.

Những chia sẻ của Triệu Lộ Tư nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã đưa ra góc nhìn tích cực về tình bạn và sự thành công, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với những người làm sáng tạo nội dung. Trong bối cảnh showbiz thường gắn liền với các mối quan hệ và lợi ích, phát biểu của Triệu Lộ Tư được đánh giá là chân thành, cho thấy cô mong muốn xây dựng sự nghiệp bằng năng lực thay vì dựa vào những lợi thế từ các mối quan hệ xã hội.

Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách bị chỉ trích 'thổi phồng' thành tích diễn xuất

Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách bị chỉ trích 'thổi phồng' thành tích diễn xuất

Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư gần đây trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi thông tin cả hai được đề cử ở hạng mục Nam/Nữ chính xuất sắc tại Seoul International Drama Awards 2026 được lan truyền rộng rãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách bị chỉ trích 'thổi phồng' thành tích diễn xuất

Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách bị chỉ trích 'thổi phồng' thành tích diễn xuất

Trở lại sau biến cố, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ với 14 hợp đồng trong 6 tháng

Trở lại sau biến cố, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ với 14 hợp đồng trong 6 tháng

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và làn sóng diễn viên mở rộng hoạt động sang âm nhạc

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Triệu Lộ Tư bị chê ăn mặc phản cảm trong concert ở Thái Lan

Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư cùng gặp khó khi mãi đóng phim tình cảm cổ trang

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 7 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 54 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn