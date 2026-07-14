Triệu Lộ Tư lần đầu lên tiếng về tin đồn dựa vào quan hệ để thăng tiến

Theo Triệu Lộ Tư, trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô nhiều lần được hỏi liệu muốn phát triển xa hơn trong showbiz thì có nên xây dựng quan hệ với những người có quyền lực hoặc địa vị cao hơn hay không. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô chưa bao giờ đồng tình với quan điểm này.

Mới đây, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý khi lần đầu lên tiếng về những bình luận cho rằng cô "chỉ thích kết bạn với các KOL và influencer". Nữ diễn viên cho biết cô không quá bận tâm trước những đánh giá từ bên ngoài, đồng thời khẳng định bản thân luôn nhìn nhận tình bạn bằng sự chân thành thay vì lợi ích.

"Tôi không nghĩ như vậy và cũng không thể chấp nhận cách nghĩ đó", Triệu Lộ Tư chia sẻ.

Cô cho rằng nếu kết bạn chỉ để tạo thêm cơ hội trong công việc hoặc thông qua một người để tiếp cận người khác thì mối quan hệ đó đã đánh mất ý nghĩa vốn có. Với nữ diễn viên, tình bạn cần được xây dựng trên sự đồng điệu và chân thành, chứ không phải những toan tính về danh tiếng hay lợi ích.

Triệu Lộ Tư cũng đặt ra câu hỏi: "Thế nào mới được xem là giỏi? Có phải chỉ đo bằng tiền bạc hay địa vị xã hội?". Theo cô, mỗi người đều có tiêu chuẩn khác nhau về thành công, còn điều bản thân trân trọng nhất vẫn là cách con người đối xử với nhau.

Nữ diễn viên của "Vụng trộm không thể giấu" nhấn mạnh: "Tôi không muốn dựa vào bất kỳ ai để phát triển sự nghiệp". Cô mong những thành quả mình đạt được đến từ nỗ lực và thực lực của chính bản thân thay vì các mối quan hệ trong giới giải trí.

Lý giải việc thường xuyên xuất hiện bên cạnh các KOL và nhà sáng tạo nội dung, Triệu Lộ Tư cho biết cô thực sự ngưỡng mộ công việc của họ. Theo nữ diễn viên, phần lớn các nhà sáng tạo nội dung đều tự đảm nhận mọi khâu từ lên ý tưởng, quay phim, dựng video đến quản lý tài khoản mà không có ê-kíp hỗ trợ.

"Có người một mình làm tất cả nhưng vẫn xây dựng được tài khoản với hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người theo dõi. Theo tôi, đó là điều rất đáng khâm phục", cô nói.

Những chia sẻ của Triệu Lộ Tư nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên đã đưa ra góc nhìn tích cực về tình bạn và sự thành công, đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với những người làm sáng tạo nội dung. Trong bối cảnh showbiz thường gắn liền với các mối quan hệ và lợi ích, phát biểu của Triệu Lộ Tư được đánh giá là chân thành, cho thấy cô mong muốn xây dựng sự nghiệp bằng năng lực thay vì dựa vào những lợi thế từ các mối quan hệ xã hội.