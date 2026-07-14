Thực hư tin đồn Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ sau thời gian im ắng

Sao quốc tế 14/07/2026 14:51

Sau giai đoạn gặt hái nhiều thành công trên màn ảnh nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh gần đây có khoảng thời gian hiếm hoi tạm rời xa các hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến nhiều đồn đoán liên quan đến sự nghiệp và đời tư của cô liên tục xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Weibo xôn xao trước thông tin về một "nữ diễn viên hạng A ba chữ chuẩn bị giải nghệ". Dù bài đăng không nhắc đích danh bất kỳ ai, nhiều cư dân mạng nhanh chóng cho rằng nhân vật được nhắc đến là Triệu Lệ Dĩnh. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ diễn viên đã khá lâu không xuất hiện trước công chúng cũng như chưa công bố dự án mới.

Đây không phải lần đầu Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm của những đồn đoán trên mạng xã hội. Trước đó, cô nhiều lần bị gắn với tin đồn tái hợp chồng cũ Phùng Thiệu Phong sau khi cả hai được bắt gặp cùng đưa đón và chăm sóc con trai. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc hai người duy trì mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con sau ly hôn là điều bình thường và không thể xem là bằng chứng cho thấy họ quay lại với nhau.

Thực hư tin đồn Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ sau thời gian im ắng - Ảnh 1

Năm 2024 được xem là giai đoạn rực rỡ trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên liên tiếp giành các giải thưởng danh giá như Phi Thiên và Kim Ưng, qua đó khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao truyền hình hàng đầu Trung Quốc. Thành công này cũng giúp cô nhận được nhiều kỳ vọng khi quyết định chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh.

Tuy nhiên, các dự án màn ảnh rộng sau đó chưa đạt thành tích phòng vé như mong đợi. Bên cạnh áp lực về doanh thu, Triệu Lệ Dĩnh còn liên tục vướng vào những tin đồn liên quan đến đời tư, trong đó có nghi vấn hẹn hò đạo diễn Triệu Đức Dận. Dù vậy, các thông tin này nhanh chóng lắng xuống khi không xuất hiện thêm bằng chứng xác thực.

Thực hư tin đồn Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ sau thời gian im ắng - Ảnh 2

Sau khi hoàn thành bộ phim "Chuyện lớn ở thị trấn nhỏ", Triệu Lệ Dĩnh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để dành thời gian nghỉ ngơi. Theo truyền thông Trung Quốc, sự ra đi của nữ diễn viên Chu Viên Viên – người từng hợp tác với cô trong một dự án – cũng khiến Triệu Lệ Dĩnh có thêm nhiều suy ngẫm về cuộc sống và sự cân bằng giữa công việc với đời sống cá nhân.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ mong muốn trải nghiệm nhiều khía cạnh của cuộc sống thay vì chỉ tập trung cho sự nghiệp. Cô cho rằng mỗi giai đoạn đều cần có những lựa chọn phù hợp và hy vọng có thêm thời gian dành cho gia đình cũng như bản thân. Không ít khán giả cũng nhắc lại lời Phùng Thiệu Phong từng nhận xét rằng vợ cũ là người có ý chí mạnh mẽ, luôn đặt công việc lên hàng đầu, say mê nghiên cứu kịch bản và nhanh chóng trở lại phim trường sau khi sinh con. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh tạm thời vắng bóng có thể chỉ là khoảng nghỉ cần thiết, thay vì dấu hiệu cho thấy cô sẽ rời xa làng giải trí như những tin đồn đang lan truyền.

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Đoạn video hậu trường của bộ phim Hải chi thượng đang thu hút sự quan tâm của khán giả Trung Quốc khi ghi lại cảnh Trần Hiểu thực hiện một phân đoạn đòi hỏi bạn diễn tát trực tiếp vào mặt. Không chỉ gây chú ý bởi mức độ chân thực của cảnh quay, đoạn clip còn khiến nhiều người nhắc lại lời nhận xét của Triệu Lệ Dĩnh về thái độ làm nghề của nam diễn viên.

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