Vì sao Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ im lặng trước những thông tin về chồng cũ?

Sao quốc tế 18/06/2026 09:57

Triệu Lệ Dĩnh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi hàng loạt thông tin về sự nghiệp và đời tư của cô được bàn tán sôi nổi.

Từ đầu năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả Trung Quốc khi cùng lúc gây dấu ấn trong sự nghiệp lẫn vướng nhiều đồn đoán về đời tư.

Mới đây, nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim truyền hình "Tiểu thành đại sự" (tên cũ "Tạo thành giả"), tác phẩm lấy cảm hứng từ quá trình hình thành thành phố Long Cảng, tỉnh Chiết Giang trong giai đoạn cải cách mở cửa. Theo truyền thông Trung Quốc, bộ phim đạt thành tích khả quan về tỉ suất người xem và mức độ thảo luận trên các nền tảng trực tuyến, dù vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ im lặng trước những thông tin về chồng cũ? - Ảnh 1

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Lý Thu Bình - đại diện cho lớp người lao động bình thường tham gia xây dựng và phát triển đô thị mới. Đây tiếp tục là một vai diễn mang màu sắc hiện thực, phù hợp với định hướng nghệ thuật mà nữ diễn viên theo đuổi trong những năm gần đây. Trước đó, cô từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như "Gió thổi Bán Hạ" hay phim điện ảnh "Điều thứ 20" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cô đã tái hợp với chồng cũ Phùng Thiệu Phong, thậm chí có thông tin nữ diễn viên đang mang thai lần hai.

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh luôn giữ im lặng trước những thông tin về chồng cũ? - Ảnh 2

Sau khi ly hôn vào năm 2021, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con trai. Dù nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong các dịp liên quan đến con chung, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến nay vẫn giữ im lặng trước mọi đồn đoán.

Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên không muốn đời tư trở thành tâm điểm tranh cãi và lựa chọn tập trung cho công việc thay vì phản hồi những thông tin chưa được xác thực.

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