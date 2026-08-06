Tái xuất sau 10 năm, Trần Vỹ Đình không giấu được nước mắt

Trần Vỹ Đình không giấu được sự xúc động trong buổi livestream quảng bá bộ phim "Cửu Môn" diễn ra ngày 3.8. Ở những phút cuối chương trình, nam diễn viên bất ngờ hạ giọng và hỏi người hâm mộ: "Không biết những người đã ở bên tôi từ 10 năm trước giờ còn ở đây không?". Câu nói ngắn gọn nhưng khiến bầu không khí lắng lại.

Trần Vỹ Đình không giấu được sự xúc động trong buổi livestream quảng bá bộ phim "Cửu Môn" diễn ra ngày 3.8. Ở những phút cuối chương trình, nam diễn viên bất ngờ hạ giọng và hỏi người hâm mộ: "Không biết những người đã ở bên tôi từ 10 năm trước giờ còn ở đây không?". Câu nói ngắn gọn nhưng khiến bầu không khí lắng lại.

Liên tục nhắc đến hai chữ "trân trọng", Trần Vỹ Đình bày tỏ lòng biết ơn với ê-kíp, bạn diễn và khán giả đã đồng hành cùng anh suốt hành trình của "Lão Cửu Môn" đến "Cửu Môn". Khi chia sẻ: "Đời người không biết có bao nhiêu lần 10 năm", nam diễn viên nghẹn giọng, mắt đỏ hoe và phải dừng lại vài giây để lấy lại bình tĩnh.

Trái ngược với sự xúc động ở phần kết, trước đó Trần Vỹ Đình vẫn giữ hình ảnh vui vẻ, liên tục pha trò cùng Tăng Thuấn Hy và Trần Dao. Chính sự đối lập này khiến khoảnh khắc rơi nước mắt của anh càng chạm đến cảm xúc của người xem.

Nam diễn viên cho biết anh luôn mang áp lực lớn khi nhận lời trở lại với vai Trương Khải Sơn. Điều khiến anh lo lắng không chỉ là việc thể hiện nhân vật, mà còn là kỳ vọng của những khán giả đã yêu mến bộ phim cách đây một thập kỷ.

Nhìn lại hành trình 10 năm, Trần Vỹ Đình thừa nhận thời điểm đóng "Lão Cửu Môn", anh vẫn còn thiếu trải nghiệm để thể hiện trọn vẹn khí chất của Trương Khải Sơn. Sau nhiều năm trưởng thành, anh lựa chọn lối diễn tiết chế, tập trung vào chiều sâu nội tâm thay vì chỉ thể hiện vẻ mạnh mẽ bên ngoài. Để chuẩn bị cho lần tái xuất, nam diễn viên tăng khoảng 15 kg, điều chỉnh hình thể và dành gần một năm rưỡi nghiên cứu nhân vật.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Trần Vỹ Đình rưng rưng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận rằng họ vẫn luôn dõi theo anh sau 10 năm, biến cuộc hội ngộ này thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chiến dịch quảng bá "Cửu Môn".

Hiện bộ phim cũng đạt thành tích khả quan trên nền tảng Youku, nhanh chóng cán mốc nhiệt độ 10.000 và ghi nhận lượng người xem tăng mạnh chỉ sau những ngày đầu phát hành.

Hà Tuệ tiết lộ tên con trai sau khi được Trần Vỹ Đình gọi là vợ Mới đây, siêu mẫu Hà Tuệ đăng loạt ảnh chụp cùng con trai và cho biết mình vừa đón Ngày của Mẹ đầu tiên trong đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-xuat-sau-10-nam-tran-vy-inh-khong-giau-uoc-nuoc-mat-765875.html