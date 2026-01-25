Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Sau khi sinh con vào tháng 10/2025 và trải qua hơn 1 tháng ở cữ, trong lần tái khám, bác sĩ chẩn đoán buồng tử cung của cô còn sót lại nhau thai, kèm tình trạng ứ huyết, nếu để kéo dài rất dễ dẫn đến băng huyết hoặc nhiễm trùng nặng. Bác sĩ khuyến nghị cô phải phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, siêu mẫu Hà Tuệ tiết lộ, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật sau 90 ngày sinh con cho nam diễn viên Trần Vỹ Đình. Hà Tuệ thừa nhận, dù đã chuẩn bị rất nhiều kiến thức nuôi dạy con, nhưng khi thực sự đối diện với trẻ sơ sinh, những thử thách chưa biết trước cùng với biến động hormone dữ dội vẫn thường khiến cô rơi vào cảm giác bất lực và chán nản. Đặc biệt, một ca phẫu thuật lần hai bất ngờ càng khiến cô chạm tới trạng thái “mong manh chưa từng có”.

Cơ thể vừa trải qua sinh nở, sức khỏe chưa kịp hồi phục đã phải chịu thêm một ca mổ nữa. Áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần ấy là điều mà người chưa từng trải qua khó mà tưởng tượng được. Hà Tuệ nhớ lại, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng bước lên bàn mổ chưa đầy 3 tháng sau sinh.

Hà Tuệ nhiều lần nhấn mạnh: “Đừng yêu cầu các bà mẹ phải trở thành siêu nhân”. Cô cho rằng, xã hội cần chấp nhận những dao động cảm xúc và sự không hoàn hảo của người mẹ.

Đau đớn sau phẫu thuật là có thật, nhưng vai trò người mẹ thì không có “ngày nghỉ bệnh”. Ban đêm đau đến mất ngủ, lại nghe tiếng con khóc bên tai, khoảnh khắc ấy khiến cô gần như sụp đổ. Nhưng rồi vẫn phải gượng dậy, nuốt nước mắt vào trong. Tốc độ trở lại làm việc của nữ siêu mẫu khiến mạng xã hội choáng váng. Tròn 3 tháng sau sinh, Hà Tuệ xuất hiện trong studio chụp tạp chí. Với người ngoài, đó là “sự cứng cỏi của siêu mẫu”. Nhưng cô nói, đó chưa phải lần tái xuất chính thức, chỉ là thử từng bước để quay lại trạng thái làm việc.

Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ quen nhau trong một bữa tiệc năm 2019. Đến năm 2021, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, qua đêm cùng nhau. Thời gian sau đó, hai người vài lần vướng tin đồn chia tay rồi lại tái hợp, nhưng Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ chưa từng lên tiếng về mối quan hệ tình cảm, nên công chúng không rõ tình trạng thực sự của họ.

Tháng 10/2025, cặp đôi gây chấn động khi công bố sự ra đời của con trai, dù không khắc đến chuyện kết hôn. Trần Vỹ Đình nói rằng, nhiều năm qua, anh và Hà Tuệ luôn sống kín tiếng, không công khai mối quan hệ tình cảm vì muốn bảo vệ lẫn nhau, tránh ảnh hưởng đến công việc riêng.

Nhưng khi con chào đời, cả hai không muốn giấu giếm. Họ mong con khi lớn lên có thể hiểu được tình cảm và sự trân trọng từ cha mẹ.