Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sao quốc tế 13/11/2025 14:59

Giữa tháng 8, nam diễn viên đình đám Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Trước đó, cặp sao giấu kín chuyện yêu đương và có con. Thậm chí, siêu mẫu Victoria's Secret còn ở ẩn, xóa trắng mạng xã hội trong thời gian mang thai và sinh con.

Mới đây, Hà Tuệ đã cập nhật hình ảnh sau khi sinh con cùng Trần Vỹ Đình. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút hơn 230 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, thậm chí còn vươn lên top thảo luận trên Weibo.

Trong ảnh, siêu mẫu Victoria's Secret khoe vóc dáng chuẩn, đôi chân dài thẳng tắp, vòng bụng phẳng lì như chưa từng mang thai. Không chỉ lấy lại vóc dáng sau sinh, Hà Tuệ trở nên gợi cảm và cuốn hút hơn.

Sau khi có em bé, đường nét khuôn mặt, khí chất của Hà Tuệ cũng thay đổi. Cô được nhận xét dịu dàng, đằm thắm hơn trước. Gần như việc sinh con không ảnh hưởng đến nhan sắc của Hà Tuệ, mà còn giúp cô thêm phần xinh đẹp.

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình - Ảnh 1Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình - Ảnh 2

Các blogger cho rằng, để có được hình thể như hiện tại, siêu mẫu sinh năm 1989 cần phải mất ít nhất 3 tiếng tập luyện chuyên nghiệp mỗi ngày. Dù Hà Tuệ là siêu mẫu nhưng cô vẫn phải tuân theo những chế độ nghiêm ngặt, sinh hoạt nguyên tắc để nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Cuộc sống của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình sau khi "về chung một nhà" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe tại một trung tâm chăm sóc sau sinh, không quá bận rộn với việc chăm sóc em bé. Người đẹp vẫn có đủ thời gian dành cho bản thân, trở lại sử dụng mạng xã hội và cập nhật những khoảnh khắc đời thường.

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình - Ảnh 3

Truyền thông Trung Quốc cho biết, mối quan hệ giữa Hà Tuệ và mẹ của Vỹ Đình khá hòa hợp, không có mâu thuẫn hay xung đột nào. Gần đây, mẹ của nam diễn viên đã bay đến Bắc Kinh thăm con dâu và cháu nội. Nhiều người suy đoán, gia đình đang lên kế hoạch để tổ chức tiệc mừng cho em bé.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình thông báo có con đầu lòng vào ngày 18.10.2025. Cặp đôi đăng bài công khai trên mạng xã hội, khoe ảnh bế con nhưng giấu kín khuôn mặt.

Trước đó, vào tháng 8.2025, Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình từng vướng tin đồn kết hôn bí mật.

Tháng 10 vừa qua, Trần Vỹ Đình bất ngờ xác nhận anh và siêu mẫu Hà Tuệ đã đón con trai đầu lòng, bé chào đời từ tháng 8. Thông tin này ngay lập tức gây “sốt” làng giải trí châu Á.

