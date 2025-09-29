Đáng chú ý, trong số các tài khoản để lại bình luận tiêu cực, có một trường hợp nổi bật khi đưa ra so sánh trực tiếp giữa "Hãy để tôi tỏa sáng" và bộ phim "Phó Sơn Hải" - tác phẩm từng gây chú ý trước đó. Tài khoản này cho rằng dự án mới của Triệu Lộ Tư "thiếu sức hút", đồng thời cố tình tạo sự so sánh với "Phó Sơn Hải" để kích động khán giả tranh luận. Điều này khiến nhiều người hâm mộ suy đoán rằng đây có thể là hành động của fan "Phó Sơn Hải" nhằm "dìm hàng" đối thủ.

Bộ phim mới của Triệu Lộ Tư mang tên "Hãy để tôi tỏa sáng" vừa ra mắt đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên các nền tảng đánh giá trực tuyến. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận phản hồi khách quan về nội dung và diễn xuất, phim lại vướng phải tình trạng bị một số tài khoản đánh giá 1 sao với mục đích công kích, tạo tranh cãi.

Tuy nhiên, diễn biến lại bất ngờ khi cộng đồng mạng phát hiện chính tài khoản trên cũng từng để lại đánh giá 1 sao cho "Phó Sơn Hải". Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, tạo nên làn sóng chỉ trích hành vi "đánh giá" thiếu thiện chí. Nhiều ý kiến cho rằng hành động chấm điểm ác ý này không chỉ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của diễn viên, đoàn phim, mà còn làm sai lệch nhận định chung của khán giả về chất lượng tác phẩm.

Trong bối cảnh các nền tảng trực tuyến ngày càng có sức ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của một bộ phim, hiện tượng "đánh giá ảo", "chấm điểm ác ý" đang đặt ra nhiều lo ngại. Người xem ngày càng kêu gọi cần có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ hơn để bảo vệ môi trường đánh giá công bằng, khách quan.

Với trường hợp của Triệu Lộ Tư, nhiều khán giả trung lập cho rằng nên chờ đợi quá trình phát sóng để đánh giá công tâm, thay vì để ý kiến tiêu cực có chủ đích dẫn dắt dư luận. Thực tế, cả phim "Hãy để tôi tỏa sáng" và "Phó Sơn Hải" đều sở hữu lượng người theo dõi đông đảo, và việc cạnh tranh trong thị trường phim ảnh là điều khó tránh. Tuy nhiên, cạnh tranh lành mạnh vẫn là yếu tố cần thiết để duy trì sự phát triển bền vững cho toàn ngành.

Việc Hãy để tôi tỏa sáng vốn ấn định lên sóng vào mùa hè lại hoãn chiếu nhiều lần cũng bắt nguồn từ nguyên nhân trên.

Những tưởng phim sẽ bị khán giả ghẻ lạnh như Dũng khí nho nhỏ nhưng thực tế sau 4 tập, trên các diễn đàn phim ảnh xứ Trung bắt đầu ghi nhận sự thay đổi thái độ rõ rệt từ người xem.

Từ những hoài nghi ban đầu về khả năng diễn xuất, Triệu Lộ Tư nhận về "mưa lời khen" vì thể hiện chiều sâu nội tâm, sự giằng xé và đau đớn của nhân vật một cách thuyết phục. Phân đoạn Hứa Nhiên khóc nức nở khi đối diện cha ruột, ánh mắt phẫn uất và tuyệt vọng của cô được cộng đồng mạng đánh giá là "bùng nổ cảm xúc".

Không ít khán giả từng quay lưng với Triệu Lộ Tư nay đã "quay xe", thừa nhận năng lực của cô vượt xa danh xưng "tiểu hoa lưu lượng".