Nữ diễn viên nổi tiếng hôn mê suốt 5 ngày, phát hiện mất một phần hộp sọ khi tỉnh dậy

Ngày 29/12, bà Vương Nguyệt gây chú ý khi tiết lộ vừa trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng, suýt không qua khỏi.

Ở tuổi 60, nữ diễn viên sân khấu kiêm giám đốc nghệ thuật Vương Nguyệt bất ngờ khiến công chúng bàng hoàng khi tiết lộ biến cố sinh tử mà bà vừa trải qua. Trước đó không lâu, nữ nghệ sĩ vẫn xuất hiện đầy năng lượng để quảng bá vở kịch kinh điển Bán Lý Trường Thành của cố nghệ sĩ Lý Quốc Tu. Thế nhưng tối 29/12, bà bất ngờ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, lần đầu công khai việc bản thân từng hôn mê nhiều ngày vì chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Theo chia sẻ, ngày 26/11, Vương Nguyệt bất ngờ ngất xỉu, đầu đập mạnh xuống sàn khiến bà lập tức rơi vào trạng thái hôn mê và mất hoàn toàn ký ức. Tình huống khi đó vô cùng nguy cấp, bà được những người xung quanh kịp thời hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu và lập tức tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ để lấy máu tụ.

Nữ diễn viên nổi tiếng hôn mê suốt 5 ngày, phát hiện mất một phần hộp sọ khi tỉnh dậy - Ảnh 1

Sau này, Vương Nguyệt mới biết con trai đã phải ký giấy đồng ý cấp cứu sinh mạng trước ca mổ, trong khi con gái đang ở Busan cũng lập tức đổi vé máy bay bay gấp về Đài Bắc. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, song nữ nghệ sĩ vẫn hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 5 ngày, đến ngày thứ 8 nhập viện mới được chuyển sang phòng bệnh thường.

Chỉ khi tỉnh lại, Vương Nguyệt mới được bác sĩ thông báo rằng hộp sọ của bà đã bị mất đi một phần, khiến mỗi ngày trôi qua, từng hơi thở đều trở nên vô cùng khó khăn. Bác sĩ giải thích do não bộ không còn được hộp sọ bảo vệ, trực tiếp chịu áp lực khí quyển nên mới xuất hiện các triệu chứng nặng nề như vậy. Tình trạng này chỉ có thể cải thiện rõ rệt sau khi tiến hành phẫu thuật phục hồi hộp sọ.

Nữ diễn viên nổi tiếng hôn mê suốt 5 ngày, phát hiện mất một phần hộp sọ khi tỉnh dậy - Ảnh 2

Vương Nguyệt sinh năm 1965 ở Đài Loan, Trung Quốc. Bà từng là sinh viên xuất sắc của Khoa biểu diễn, Đại học Nghệ thuật Đài Bắc. Bà hoạt động nghệ thuật chủ yếu ở mảng sân khấu kịch. Bà đóng vai trò đạo diễn, biên kịch và giám đốc sản xuất cho hơn 40 vở kịch cho Đoàn kịch Bình Phong - “đứa con tinh thần” do bà và chồng đồng sáng lập năm 1986. Nhiều tác phẩm được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao như Biến chủng mai khôi…

Trước khi tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe, bà còn tích cực quảng bá vở kịch gắn liền với tên tuổi chồng là Bán lý trường thành.

Ngoài sân khấu, bà còn đóng phim điện ảnh và truyền hình. Năm 2001, bà vào vai mẹ của nữ chính Sam Thái (Từ Hy Viên) trong bộ phim Vườn sao băng bản Đài Loan. Năm 2018, bà một lần nữa trở lại với phiên bản Trung Quốc đại lục, nữ chính do Thẩm Nguyệt thủ vai.

Nữ diễn viên nổi tiếng hôn mê suốt 5 ngày, phát hiện mất một phần hộp sọ khi tỉnh dậy - Ảnh 3

Bà cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách khác như Poor Prince (2001, có Châu Du Dân), Khoảnh khắc ngọt ngào (2009, có La Chí Tường và Dương Thừa Lâm), Tình vẫn còn đây (2011, có Hạ Quân Tường và Vương Tâm Lăng), Hoa đăng sơ thượng (2021, có Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa)…

Bà Vương Nguyệt còn được mời làm giám khảo của Giải Kim Chung ở hạng mục kịch truyền hình.

Bà kết hôn với ông Lý Quốc Tu, nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu nổi tiếng Đài Loan, vào năm 1989. Ông mất năm 2013, để lại cho bà con trai và con gái.

