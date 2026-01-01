Con trai của Vương Diễm bất ngờ 'gây sốt' cõi mạng vì điều này

Sao quốc tế 01/01/2026 14:29

Mới đây, Vương Diễm chia sẻ trên Weibo đoạn video cô giới thiệu loạt sản phẩm dịp Tết Nguyên đán. Đồng hành cô là con trai Vương Hoằng Khâm (tên thân mật Cầu Cầu).

Vương Diễm chia sẻ trên Weibo đoạn video cô giới thiệu loạt sản phẩm dịp Tết Nguyên đán. Đồng hành cô là con trai Vương Hoằng Khâm (tên thân mật Cầu Cầu). Ở tuổi 19, cậu gây chú ý nhờ diện mạo ưa nhìn, trang phục khỏe khoắn. Sự thay đổi ngoại hình của quý tử nhà họ Vương gây chú ý.

Từ hình ảnh "cậu bé mũm mĩm được nuông chiều" trong các chương trình truyền hình thực tế thời thơ ấu, Cầu Cầu đã trở thành thanh niên vạm vỡ, cao 1,85 m với cơ bụng rắn rỏi, bờ vai rộng. Gương mặt cậu có đường nét thanh tú gợi nhớ đến Vương Diễm. Những điểm mạnh này giúp chàng trai nhận nhiều lời khen ngợi, thậm chí có người so sánh cậu với các thần tượng như Trần Vỹ Đình, Lại Quán Lâm.

Con trai của Vương Diễm bất ngờ 'gây sốt' cõi mạng vì điều này - Ảnh 1

Bên cạnh ngoại hình, Vương Hoằng Khâm còn thay đổi nhiều về tính cách. Lúc mới bước vào tuổi teen, cậu thường tranh cãi với mẹ và phàn nàn về khoản tiền tiêu vặt ít ỏi. Giờ đây, cậu chủ động ôm và tặng hoa cho mẹ vào các dịp lễ, khích lệ Vương Diễm trở lại ngành giải trí.

Tháng 6 năm ngoái, Cầu Cầu được nhận vào Đại học Bắc Kinh với tư cách "vận động viên bóng rổ hạng nhất quốc gia", thông qua chương trình tuyển sinh đảm bảo. Một số nguồn tin cho hay cậu đã giảm 10 kg nhờ luyện tập cường độ cao và ghi được 28 điểm trong một trận đấu thuộc giải bóng rổ trung học, đáp ứng các yêu cầu của Đại học Bắc Kinh.

 

Con trai của Vương Diễm bất ngờ 'gây sốt' cõi mạng vì điều này - Ảnh 2

Vương Diễm sinh năm 1974, có gương mặt đẹp thuần Á Đông và diễn xuất giàu cảm xúc. Cô đóng nhiều phim như Tân dòng sông ly biệt, Thiết tướng quân, Võ lâm ngoại sử, đáng chú ý nhất là Hoàn Châu cách cách. Năm 1997, người đẹp kết hôn với ông Vương Chí Tài, hơn cô 11 tuổi, đã qua một đời vợ. Họ đón con trai năm 2006. Sau kết hôn, Vương Diễm gần như rút lui khỏi màn ảnh.

Vương Chí Tài là doanh nhân bất động sản người Australia gốc Hoa. Ông đứng tên sở hữu Công ty TNHH Phát triển Vương Phủ Thế Kỷ Bắc Kinh. Một số thống kê cho hay ông Vương cũng sở hữu nhiều bất động sản tại Bắc Kinh, khối tài sản ước tính 10 tỷ NDT (1,48 tỷ USD). Vài năm gần đây, ông dính ồn ào cờ bạc, nợ nần, bị siết nhà... nhưng không xác nhận.

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nghệ sĩ Đài Loan Tào Tây Bình qua đời ở nhà riêng vào 29/12. Hồi đầu tháng, ông vẫn chia sẻ bài đăng trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Diễm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025

Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025

Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc

Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc'

Bạch Lộc và Điền Hi Vi nằm trong top 'mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc'

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025

Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025

Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc

Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm