Con trai của Vương Diễm bất ngờ 'gây sốt' cõi mạng vì điều này

Từ hình ảnh "cậu bé mũm mĩm được nuông chiều" trong các chương trình truyền hình thực tế thời thơ ấu, Cầu Cầu đã trở thành thanh niên vạm vỡ, cao 1,85 m với cơ bụng rắn rỏi, bờ vai rộng. Gương mặt cậu có đường nét thanh tú gợi nhớ đến Vương Diễm. Những điểm mạnh này giúp chàng trai nhận nhiều lời khen ngợi, thậm chí có người so sánh cậu với các thần tượng như Trần Vỹ Đình, Lại Quán Lâm.

Vương Diễm chia sẻ trên Weibo đoạn video cô giới thiệu loạt sản phẩm dịp Tết Nguyên đán. Đồng hành cô là con trai Vương Hoằng Khâm (tên thân mật Cầu Cầu). Ở tuổi 19, cậu gây chú ý nhờ diện mạo ưa nhìn, trang phục khỏe khoắn. Sự thay đổi ngoại hình của quý tử nhà họ Vương gây chú ý.

Bên cạnh ngoại hình, Vương Hoằng Khâm còn thay đổi nhiều về tính cách. Lúc mới bước vào tuổi teen, cậu thường tranh cãi với mẹ và phàn nàn về khoản tiền tiêu vặt ít ỏi. Giờ đây, cậu chủ động ôm và tặng hoa cho mẹ vào các dịp lễ, khích lệ Vương Diễm trở lại ngành giải trí.

Tháng 6 năm ngoái, Cầu Cầu được nhận vào Đại học Bắc Kinh với tư cách "vận động viên bóng rổ hạng nhất quốc gia", thông qua chương trình tuyển sinh đảm bảo. Một số nguồn tin cho hay cậu đã giảm 10 kg nhờ luyện tập cường độ cao và ghi được 28 điểm trong một trận đấu thuộc giải bóng rổ trung học, đáp ứng các yêu cầu của Đại học Bắc Kinh.

Vương Diễm sinh năm 1974, có gương mặt đẹp thuần Á Đông và diễn xuất giàu cảm xúc. Cô đóng nhiều phim như Tân dòng sông ly biệt, Thiết tướng quân, Võ lâm ngoại sử, đáng chú ý nhất là Hoàn Châu cách cách. Năm 1997, người đẹp kết hôn với ông Vương Chí Tài, hơn cô 11 tuổi, đã qua một đời vợ. Họ đón con trai năm 2006. Sau kết hôn, Vương Diễm gần như rút lui khỏi màn ảnh.

Vương Chí Tài là doanh nhân bất động sản người Australia gốc Hoa. Ông đứng tên sở hữu Công ty TNHH Phát triển Vương Phủ Thế Kỷ Bắc Kinh. Một số thống kê cho hay ông Vương cũng sở hữu nhiều bất động sản tại Bắc Kinh, khối tài sản ước tính 10 tỷ NDT (1,48 tỷ USD). Vài năm gần đây, ông dính ồn ào cờ bạc, nợ nần, bị siết nhà... nhưng không xác nhận.