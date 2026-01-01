Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Đời sống 01/01/2026 14:34

Sáng 1/1/2026, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an TP Hải Phòng xác nhận sự việc ô tô con mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 1/1/2026, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hải Phòng xác nhận đêm 31/12/2025, trên đường Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ va chạm giao thông.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 23h30 ngày 31/12, tại khu vực phía trước nhà số 111 đường Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm trên, rất đông người có mặt trên đường Trần Phú để đi ra khu vực Nhà hát Thành phố xem pháo hoa giao thừa Tết dương lịch.

Bất ngờ ô tô Maza CX5 biển số 15A-340.xx di chuyển theo hướng rẽ vào đường Trần Phú, nhưng không được do vướng người và loạt xe máy.

Chiếc xe này cài số lùi lại, tuy nhiên tài xế không làm chủ được, mất lái. Trong lúc hoảng loạn, người này đã đạp mạnh chân ga khiến phần đuôi chiếc xe đâm vào một số người dân và xe máy.

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng - Ảnh 1
Ô tô mất lái mất lái đâm loạt xe máy, người dân tại Hải Phòng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Theo thông tin từ VTV News, ngay sau đó nhiều người đã yêu cầu tài xế dừng xe, lực lượng chức năng đang làm việc tại khu vực cũng nhanh chóng có mặt, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vụ việc. 

Tuy nhiên, tài xế không hợp tác, đóng kín cửa cố thủ trong xe. Phải rất vất vả lực lượng chức năng mới đưa được tài xế ra khỏi xe, nhưng người này có biểu hiện say rượu không làm chủ được bản thân.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế tài xế, đưa về trụ sở xử lý theo quy định.

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Lửa bùng lên từ phòng ngủ trên tầng gác của một tiệm vàng ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông ô tô mất lái tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp'

Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp'

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái, gia đình mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái, gia đình mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ

Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng