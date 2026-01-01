Sáng 1/1/2026, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an TP Hải Phòng xác nhận sự việc ô tô con mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 1/1/2026, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hải Phòng xác nhận đêm 31/12/2025, trên đường Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ va chạm giao thông.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 23h30 ngày 31/12, tại khu vực phía trước nhà số 111 đường Trần Phú, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm trên, rất đông người có mặt trên đường Trần Phú để đi ra khu vực Nhà hát Thành phố xem pháo hoa giao thừa Tết dương lịch.

Bất ngờ ô tô Maza CX5 biển số 15A-340.xx di chuyển theo hướng rẽ vào đường Trần Phú, nhưng không được do vướng người và loạt xe máy.

Chiếc xe này cài số lùi lại, tuy nhiên tài xế không làm chủ được, mất lái. Trong lúc hoảng loạn, người này đã đạp mạnh chân ga khiến phần đuôi chiếc xe đâm vào một số người dân và xe máy.

Ô tô mất lái mất lái đâm loạt xe máy, người dân tại Hải Phòng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VTV News, ngay sau đó nhiều người đã yêu cầu tài xế dừng xe, lực lượng chức năng đang làm việc tại khu vực cũng nhanh chóng có mặt, đảm bảo an ninh trật tự và xử lý vụ việc.

Tuy nhiên, tài xế không hợp tác, đóng kín cửa cố thủ trong xe. Phải rất vất vả lực lượng chức năng mới đưa được tài xế ra khỏi xe, nhưng người này có biểu hiện say rượu không làm chủ được bản thân.

Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế tài xế, đưa về trụ sở xử lý theo quy định.

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng Lửa bùng lên từ phòng ngủ trên tầng gác của một tiệm vàng ở xã Châu Thành, TP Cần Thơ, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-o-to-mat-lai-am-loat-xe-may-nguoi-dan-i-xem-phao-hoa-giao-thua-tai-hai-phong-749904.html