Tình tiết bất ngờ vụ chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TP.HCM

Đời sống 31/12/2025 15:22

Sau khi dập tắt đám cháy ki ốt trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (TP.HCM), cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông 54 tuổi tử vong, thi thể bị trói bằng dây kẽm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 31/12, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán sinh tố, trà sữa trên đường Trần Hưng Đạo làm chủ quán tử vong.

Nạn nhân là ông Đ.N.T. (54 tuổi, quê Thanh Hóa). Ông T. thuê ki-ốt nói trên để bán trà sữa, sinh tố được vài năm.

Vụ cháy thiêu rụi ki-ốt rộng khoảng 20m2, cùng nhiều tài sản bên trong như chiếc xe máy của nạn nhân, tủ lạnh, tủ đựng trái cây, sinh tố…

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trên gác, cơ thể bị cột bởi 2 sợi dây kẽm.

Đến 11h30 cùng ngày, thi thể ông T. được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Tình tiết bất ngờ vụ chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua lấy lời khai người nhà ông T. và khám nghiệm hiện trường, công an xác định nguyên nhân vụ cháy là do nạn nhân tự tử. Ông T. đã mua xăng mang về ki-ốt, tự trói mình rồi châm lửa đốt.

Trước khi thực hiện hành vi, ông T. nhắn tin thông báo cho người thân, nhưng họ không kịp đến hiện trường để ngăn cản.

 

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h45, ki-ốt bán sinh tố trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy. Lửa nhanh chóng cháy lớn bao trùm cả ki-ốt rộng khoảng 20m2, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Tình tiết bất ngờ vụ chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TP.HCM - Ảnh 2
Cảnh sát dập lửa tại hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, nhiều tài sản bên trong bị lửa thiêu rụi.

