Hoảng hồn cần cẩu bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng

Đời sống 31/12/2025 15:19

Sáng 31/12, tại một dự án trên đường 2/9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố gãy cần cẩu trong khu vực công trình.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 31/12, tại dự án The One Tower tọa lạc trên đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, xảy ra sự cố gãy cần cẩu.

Hoảng hồn cần cẩu bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1
Phần cần cẩu đổ làm sập tường rào của Bảo tàng Chăm - Ảnh: Báo Dân trí

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h. Tại hiện trường, phần cần cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường và làm sập một phần tường rào của Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Hoảng hồn cần cẩu bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2Hoảng hồn cần cẩu bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3
Một phần tường rào Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị đổ sập sau sự cố - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Hải Châu xác nhận vụ việc và cho biết địa phương sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân sự cố, đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công thời gian tới.

Giám đốc chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt khi hủy show diễn

Giám đốc chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' bị bắt khi hủy show diễn

Điều tra cho thấy, dù biết rõ chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" không đủ các điều kiện để tổ chức nhưng Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977, Giám đốc công ty TNHH Ngọc Việt Education) vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền vé từ nhiều khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Cần cẩu gãy đổ tin moi Tháp cẩu công trình gãy

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp 'chạm trúng hũ vàng', vận đỏ như son vây quanh, vơ lộc lá hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/1/2026), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/1/2026, 3 con giáp tài vận đỏ rực rỡ, mưu sự thành công, phú quý ập tới liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trong 4 ngày nghỉ Lễ (1,2,3,4 tháng 1/2026), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Diễn viên Trương Hạo Duy bị tố mại dâm được minh oan

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Đời sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Sốc với hình ảnh Hoắc Kiến Hoa tự lựa chọn quan tài, thực hiện nghi lễ cho đám tang của mình

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Năm 1/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Tiệm vàng ở Cần Thơ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hốt hoảng

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Cháy lớn căn nhà 5 tầng ở phố Hàng Mã: Khói trắng đặc kèm mùi khét bốc ra, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

Danh tính đối tượng trộm cả tỷ đồng, 11 chỉ vàng trong cốp xe của phụ nữ

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Tình tiết bất ngờ vụ chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TP.HCM

Tình tiết bất ngờ vụ chủ quán tử vong trong đám cháy lúc nửa đêm ở TP.HCM

TP.HCM: Cháy ki ốt bán nước giải khát ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong

TP.HCM: Cháy ki ốt bán nước giải khát ở phường Đông Hòa, 1 người tử vong