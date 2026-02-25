Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Đời sống 25/02/2026 23:16

Vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô tải tại Ngọc Hồi, Hà Nội xảy ra tối 25/2/2026, tại Quốc lộ 1A đã nhanh chóng được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 31 phối hợp xử lý đưa xe khỏi khu vực đường ray tàu hỏa.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, tối 25/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với ngành đường sắt và các đơn vị liên quan đang làm rõ vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua Thanh Trì.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h51 cùng ngày, tàu hỏa SE3 chạy qua khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi) đã va chạm với ô tô tải mang biển số 29H-728.XX đang băng qua đường sắt.

Va chạm mạnh khiến ô tô tải bị hất văng xa gần 100m, đầu xe tải vỡ nát. Còn tàu SE3 bị hư hỏng nặng phần đầu, dải hành lang an toàn đường sắt bị đổ.

Đến 21h15 cùng ngày, các lực lượng thuộc Phòng CSGT Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứn nạn cùng Công an xã Ngọc Hồi đang tổ chức cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, một nhân chứng cho biết, sau va chạm chiếc xe tải gần như bị vò nát, nằm vắt ngang đường sắt và bị mắc kẹt.

Cơ quan chức năng cho biết, hành khách trên tàu và lái tàu không xảy ra thương vong. Hiện chưa rõ tình trạng của người ngồi trên xe tải.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong - Ảnh 1
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 31 nhanh chóng hỗ trợ vụ tai nạn đường sắt

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, Tổng công ty Đường sắt VN, tàu khách Thống nhất mang mác hiệu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, khi đến đường ngang có chắn tự động km13+714 thuộc khu gian Thường Tín - Văn Điển vào khoảng 19h51 thì va chạm với xe tải.

Vụ đâm mạnh khiến xe tải mắc kẹt trên đường sắt; Đầu máy tàu khách bị hư hỏng, không thể tiếp tục kéo tàu.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nhận được tin báo, đường sắt đã huy động phương tiện, nhân lực phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu viện. Hiện đang phối hợp đưa người mắc kẹt trong cabin ra, cũng như cẩu cứu hộ cẩu xe ra khỏi phạm vi đường sắt.

Kế hoạch chạy tàu dự kiến là sau khi giải phóng đường xong sẽ đưa tàu chạy về ga Thường Tín thay đầu máy, kéo tàu tiếp tục hành trình.

