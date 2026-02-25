Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Sức khỏe 25/02/2026 13:54

Ngày 25/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân tự truyền dịch tại nhà, dù được hồi sức tích cực nhưng vẫn không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 24/2, vừa qua các bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) đã tiếp nhận một trường hợp biến chứng nghiêm trọng sau khi can thiệp y tế tại nhà.

Bệnh nhân là chị H.P. (34 tuổi, ngụ phường An Khánh, TPHCM), được người nhà và hàng xóm đưa vào cấp cứu nửa đêm 23/2.

Theo thông tin ban đầu, cách đó không lâu, bệnh nhân được truyền thuốc không rõ loại tại nhà. Sau khi truyền, người phụ nữ đột ngột ngưng tim, ngưng thở, được tiêm 1/2 ống Adrenaline rồi chuyển khẩn vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tử vong lâm sàng, da niêm tái nhợt, da nổi bông, đồng tử hai bên giãn 5mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác; các chỉ số mạch, huyết áp, nhịp thở và SpO2 (chỉ số oxy trong máu) đều bằng 0.

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao (CPR), đặt nội khí quản số, lập 2 đường truyền dịch qua tĩnh mạch, sử dụng thuốc vận mạch tiêm và truyền tĩnh truyền tĩnh mạch liên tục.

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau gần 40 phút hồi sức tích cực bằng mọi cách, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn. Kíp trực xác định bệnh nhân tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc phản vệ do thuốc. Đáng chú ý, trước đó bệnh nhân không ghi nhận bệnh lý nào khác.

Trước diễn biến bất thường của bệnh nhân, phía bệnh viện đã báo cáo trường hợp này đến Công an phường An Khánh. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận điều tra vụ việc.

Mẹ tá hỏa phát hiện con trai bị găm đầy mảnh vỡ sắc nhọn sau tiếng nổ

Mẹ tá hỏa phát hiện con trai bị găm đầy mảnh vỡ sắc nhọn sau tiếng nổ

Ngày 24/2, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về ca đa chấn thương nghiêm trọng do kíp nổ được cứu sống. Bệnh nhi là bé trai 9 tuổi, trú tại Ninh Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   Truyền dịch tại nhà tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 16 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Tâm sự 24 phút trước
3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Ngoại tình 32 phút trước
Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tâm sự Eva 36 phút trước
Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Tâm sự 39 phút trước
3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hình ảnh cuối cùng của bé trai 4 tuổi trước khi tử vong khi uống thứ nước 'vạn người mê' này

Hình ảnh cuối cùng của bé trai 4 tuổi trước khi tử vong khi uống thứ nước 'vạn người mê' này

Danh tính cô gái trẻ phải mổ cấp cứu vì nuốt phải tăm tre khi xỉa răng

Danh tính cô gái trẻ phải mổ cấp cứu vì nuốt phải tăm tre khi xỉa răng

Nam thanh niên 28 tuổi đột quỵ sau giấc ngủ bất thường

Nam thanh niên 28 tuổi đột quỵ sau giấc ngủ bất thường

Mẹ tá hỏa phát hiện con trai bị găm đầy mảnh vỡ sắc nhọn sau tiếng nổ

Mẹ tá hỏa phát hiện con trai bị găm đầy mảnh vỡ sắc nhọn sau tiếng nổ

Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh 4 cuộc đời

Chàng trai 21 tuổi hiến tạng sau chết não, hồi sinh 4 cuộc đời