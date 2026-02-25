Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Sức khỏe 25/02/2026 13:54

Ngày 25/2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân tự truyền dịch tại nhà, dù được hồi sức tích cực nhưng vẫn không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 24/2, vừa qua các bác sĩ tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) đã tiếp nhận một trường hợp biến chứng nghiêm trọng sau khi can thiệp y tế tại nhà.

Bệnh nhân là chị H.P. (34 tuổi, ngụ phường An Khánh, TPHCM), được người nhà và hàng xóm đưa vào cấp cứu nửa đêm 23/2.

Theo thông tin ban đầu, cách đó không lâu, bệnh nhân được truyền thuốc không rõ loại tại nhà. Sau khi truyền, người phụ nữ đột ngột ngưng tim, ngưng thở, được tiêm 1/2 ống Adrenaline rồi chuyển khẩn vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tử vong lâm sàng, da niêm tái nhợt, da nổi bông, đồng tử hai bên giãn 5mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác; các chỉ số mạch, huyết áp, nhịp thở và SpO2 (chỉ số oxy trong máu) đều bằng 0.

Ngay lập tức, kíp trực tiến hành hồi sức tim phổi nâng cao (CPR), đặt nội khí quản số, lập 2 đường truyền dịch qua tĩnh mạch, sử dụng thuốc vận mạch tiêm và truyền tĩnh truyền tĩnh mạch liên tục.

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau gần 40 phút hồi sức tích cực bằng mọi cách, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn. Kíp trực xác định bệnh nhân tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân, theo dõi sốc phản vệ do thuốc. Đáng chú ý, trước đó bệnh nhân không ghi nhận bệnh lý nào khác.

Trước diễn biến bất thường của bệnh nhân, phía bệnh viện đã báo cáo trường hợp này đến Công an phường An Khánh. Cơ quan chức năng đã tiếp nhận điều tra vụ việc.

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