Từ ngày 16 đến 24/4, các cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An tiếp nhận 64 trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Q. ở xã Diễn Châu.

Theo thông tin VNExpress, ngày 30/5, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Quỳnh, 31 tuổi, trú xóm 5, xã Diễn Châu, do chế biến, cung cấp, bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài tiền phạt, hai cơ sở của tiệm bánh mì Quỳnh tại khối 4 và xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu) bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng. Đồng thời, bà Quỳnh phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho các nạn nhân.

Chủ tiệm bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu bị phạt 80 triệu đồng. Ảnh: VNExpress. Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, theo Sở Y tế Nghệ An, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà Q. tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và chủ động khắc phục hậu quả. Đây là một trong những tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xử phạt. Ngoài ra, người vi phạm hiện đang mang thai.

Sau khi được điều trị tích cực, toàn bộ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Có 64 trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Q. ở xã Diễn Châu. Ảnh: VNExpress Kết quả điều tra dịch tễ và xét nghiệm của ngành y tế cho thấy nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Trong 7 mẫu thực phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với Salmonella gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải. Hai mẫu còn lại là giò heo và tương cà cho kết quả âm tính. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, nguồn lây nhiễm ban đầu có thể xuất phát từ pate hoặc thịt nướng. Từ các thực phẩm này, vi khuẩn Salmonella đã lây nhiễm chéo sang các nguyên liệu khác trong quá trình chế biến, bảo quản và phục vụ thực khách. Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn tiêu hóa, thường khởi phát sau 16-48 giờ với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Đa số trường hợp tự hồi phục sau 4-7 ngày, nhưng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, bệnh có thể gây biến chứng nặng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời. Gần đây, các tỉnh phía Nam liên tiếp ghi nhận hàng trăm người nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ngày 3-4/3, 79 bệnh nhân tại phường Vũng Tàu ngộ độc do ăn bánh mì vỉa hè đường Đồ Chiểu. Trước đó vài ngày, 22 người ở TP HCM và hơn 70 người tại cơ sở Hồng Ngọc 12 (Đồng Tháp) cũng gặp triệu chứng tương tự.

Đã có hơn 80 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk Các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi.

