Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Đời sống 30/05/2026 13:35

Từ ngày 16 đến 24/4, các cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An tiếp nhận 64 trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Q. ở xã Diễn Châu.

Theo thông tin VNExpress, ngày 30/5, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Quỳnh, 31 tuổi, trú xóm 5, xã Diễn Châu, do chế biến, cung cấp, bán thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài tiền phạt, hai cơ sở của tiệm bánh mì Quỳnh tại khối 4 và xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu) bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng. Đồng thời, bà Quỳnh phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho các nạn nhân.

Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An - Ảnh 1
Chủ tiệm bánh mì Quỳnh ở xã Diễn Châu bị phạt 80 triệu đồng. Ảnh: VNExpress. 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, theo Sở Y tế Nghệ An, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà Q. tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và chủ động khắc phục hậu quả. Đây là một trong những tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xử phạt. Ngoài ra, người vi phạm hiện đang mang thai.

Trước đó, từ ngày 16 đến 24/4, các cơ sở y tế trên địa bàn Nghệ An tiếp nhận 64 trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Q. ở xã Diễn Châu.

Sau khi được điều trị tích cực, toàn bộ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An - Ảnh 2
Có 64 trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, sốt, buồn nôn sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Q. ở xã Diễn Châu. Ảnh: VNExpress

Kết quả điều tra dịch tễ và xét nghiệm của ngành y tế cho thấy nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Trong 7 mẫu thực phẩm được lấy để xét nghiệm, có 5 mẫu dương tính với Salmonella gồm pate, thịt nướng, xúc xích, ruốc bông và củ cải. Hai mẫu còn lại là giò heo và tương cà cho kết quả âm tính.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, nguồn lây nhiễm ban đầu có thể xuất phát từ pate hoặc thịt nướng. Từ các thực phẩm này, vi khuẩn Salmonella đã lây nhiễm chéo sang các nguyên liệu khác trong quá trình chế biến, bảo quản và phục vụ thực khách.

Salmonella là tác nhân phổ biến gây nhiễm khuẩn tiêu hóa, thường khởi phát sau 16-48 giờ với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng, sốt, buồn nôn và mệt mỏi. Đa số trường hợp tự hồi phục sau 4-7 ngày, nhưng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc suy giảm miễn dịch, bệnh có thể gây biến chứng nặng như nhiễm trùng huyết, viêm màng não, đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Gần đây, các tỉnh phía Nam liên tiếp ghi nhận hàng trăm người nhập viện sau khi ăn bánh mì. Ngày 3-4/3, 79 bệnh nhân tại phường Vũng Tàu ngộ độc do ăn bánh mì vỉa hè đường Đồ Chiểu. Trước đó vài ngày, 22 người ở TP HCM và hơn 70 người tại cơ sở Hồng Ngọc 12 (Đồng Tháp) cũng gặp triệu chứng tương tự.

Đã có hơn 80 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk

Đã có hơn 80 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk

Các bệnh nhân được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp, nhiễm trùng đường ruột, viêm ruột và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, đang được theo dõi.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc bánh mì ngộ độc bánh mì ở Nghệ An tin mới

TIN MỚI NHẤT

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 1 giờ 12 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Khinh nhà thông gia đi xe máy cùi rước dâu, mẹ chồng tái mặt trước câu nói của bố cô dâu

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Chê thông gia quê mùa lên chật nhà, mẹ chồng tái mặt trước câu đáp trả cực gắt

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 42 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm xa cách, người chồng giật mình trước câu nói lúc nửa đêm

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong