Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 29/5/2026, giá vàng thế giới hồi phục đẩy thị trường trong nước tăng trở lại mức 160 triệu đồng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 29/5, thị trường vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh khi giá vàng thế giới bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu trước đó. Đến 9 giờ, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 157 triệu đồng/lượng mua vào và 160 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, giá vàng miếng giữa các doanh nghiệp vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Công ty Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 157 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Phú Quý giữ giá thấp hơn, chỉ 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng trong nước bật tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng biến động mạnh, dao động quanh mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra, tùy thương hiệu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới hồi phục lên 4.499 USD/ounce, tăng 50 USD so với hôm qua. Kim loại quý bật tăng trở lại nhờ giá dầu hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn. Theo CNBC, hai bên đã đạt được một bản ghi nhớ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn cần phê duyệt thỏa thuận này. Bên cạnh đó, giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa công bố cho thấy chỉ số này đã tăng 0,4% trong tháng 4 và tăng 3,8% trong 12 tháng, đúng như kỳ vọng thị trường. Theo ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, dữ liệu này giúp vàng được hỗ trợ phần nào vì cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông cho rằng vàng vẫn có nguy cơ giảm sâu hơn từ đây vì ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay lúc này, giá năng lượng vẫn có thể duy trì ở mức cao. Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết có vẻ như các yếu tố thuận lợi đang hỗ trợ vàng hôm nay. Đầu tiên là dữ liệu PCE yếu hơn kỳ vọng, tiếp đến là các thông tin về một thỏa thuận sắp đạt được giúp mở lại eo biển Hormuz, qua đó mang lại sự giải tỏa cần thiết cho thị trường vàng...

Giá vàng hôm nay, ngày 28/5/2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, chính thức về dưới mức 160 triệu đồng Hôm nay, ngày 28/5/2026 giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm khi giá dầu thô đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn hạ nhiệt. Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc và rớt dưới ngưỡng 160 triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-2952026-bat-tang-en-25-trieu-ong-gia-ban-ra-160-trieu-ongluong-761077.html