Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 29/05/2026 09:55

Hôm nay, ngày 29/5/2026, giá vàng thế giới hồi phục đẩy thị trường trong nước tăng trở lại mức 160 triệu đồng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 29/5, thị trường vàng trong nước tiếp tục biến động mạnh khi giá vàng thế giới bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu trước đó.

Đến 9 giờ, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 157 triệu đồng/lượng mua vào và 160 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, giá vàng miếng giữa các doanh nghiệp vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Công ty Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 157 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Phú Quý giữ giá thấp hơn, chỉ 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước bật tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng biến động mạnh, dao động quanh mức 156,8 triệu đồng/lượng mua vào và 159,8 triệu đồng/lượng bán ra, tùy thương hiệu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới hồi phục lên 4.499 USD/ounce, tăng 50 USD so với hôm qua. Kim loại quý bật tăng trở lại nhờ giá dầu hạ nhiệt sau thông tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn. Theo CNBC, hai bên đã đạt được một bản ghi nhớ kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn cần phê duyệt thỏa thuận này.

Bên cạnh đó, giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vừa công bố cho thấy chỉ số này đã tăng 0,4% trong tháng 4 và tăng 3,8% trong 12 tháng, đúng như kỳ vọng thị trường. Theo ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, dữ liệu này giúp vàng được hỗ trợ phần nào vì cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ nguyên lãi suất thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông cho rằng vàng vẫn có nguy cơ giảm sâu hơn từ đây vì ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngay lúc này, giá năng lượng vẫn có thể duy trì ở mức cao. Theo ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết có vẻ như các yếu tố thuận lợi đang hỗ trợ vàng hôm nay. Đầu tiên là dữ liệu PCE yếu hơn kỳ vọng, tiếp đến là các thông tin về một thỏa thuận sắp đạt được giúp mở lại eo biển Hormuz, qua đó mang lại sự giải tỏa cần thiết cho thị trường vàng...

Giá vàng hôm nay, ngày 28/5/2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, chính thức về dưới mức 160 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/5/2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, chính thức về dưới mức 160 triệu đồng

Hôm nay, ngày 28/5/2026 giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm khi giá dầu thô đi xuống, nhu cầu trú ẩn vốn hạ nhiệt. Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc và rớt dưới ngưỡng 160 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Thót tim khoảnh khắc bò đực nặng 1,5 tấn lao vào tiệm tóc, nhân viên hoảng loạn bỏ chạy

Thót tim khoảnh khắc bò đực nặng 1,5 tấn lao vào tiệm tóc, nhân viên hoảng loạn bỏ chạy

Video 47 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp phú quý bền lâu, tài chính vững vàng, tiền của chất cao như núi, giàu sang sung túc

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp phú quý bền lâu, tài chính vững vàng, tiền của chất cao như núi, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tuyệt chiêu nấu canh cua thanh mát ngày hè: Thịt cua đóng tảng siêu dày, ai ăn cũng khen khéo

Tuyệt chiêu nấu canh cua thanh mát ngày hè: Thịt cua đóng tảng siêu dày, ai ăn cũng khen khéo

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 32 phút trước
Nắng cháy da người: Ăn gì để giải nhiệt cấp tốc, thanh lọc cơ thể từ bên trong?

Nắng cháy da người: Ăn gì để giải nhiệt cấp tốc, thanh lọc cơ thể từ bên trong?

Sống khỏe 1 giờ 47 phút trước
Chính thức bước qua tháng 6 dương lịch, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, vươn tới giàu sang, suôn sẻ đủ đường

Chính thức bước qua tháng 6 dương lịch, 3 con giáp gặp dữ hóa lành, vươn tới giàu sang, suôn sẻ đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Say nắng khi giao hàng giữa trưa, shipper 21 tuổi mất lái đâm vào đuôi ô tô

Say nắng khi giao hàng giữa trưa, shipper 21 tuổi mất lái đâm vào đuôi ô tô

Tin y tế 2 giờ 26 phút trước
Từng sợ yêu sau ly hôn, bạn trai mới làm gì khiến Hoàng Oanh phá quy tắc?

Từng sợ yêu sau ly hôn, bạn trai mới làm gì khiến Hoàng Oanh phá quy tắc?

Hậu trường 2 giờ 38 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 29/5/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 29/5/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thời tiết ngày 29/5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Thời tiết ngày 29/5: Nắng nóng "hạ nhiệt", mưa dông ở nhiều địa phương kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Xã hội 2 giờ 50 phút trước
Từ giờ đến ngày 1/6/2026, 3 con giáp cung hỷ Phát Tài, nhận Lộc giàu sang, tiền bạc tăng trưởng không ngừng, vận may nở rộ

Từ giờ đến ngày 1/6/2026, 3 con giáp cung hỷ Phát Tài, nhận Lộc giàu sang, tiền bạc tăng trưởng không ngừng, vận may nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/5/2026: Bật tăng đến 2,5 triệu đồng, giá bán ra 160 triệu đồng/lượng

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Nóng: Giá xăng dầu giảm mạnh hơn 1.300 đồng/lít

Công an TPHCM bắt hơn 170 đối tượng ma túy, khống chế nhiều đối tượng hung hãn

Công an TPHCM bắt hơn 170 đối tượng ma túy, khống chế nhiều đối tượng hung hãn

Đột kích 2 đường dây hàng hiệu giả "khủng": Thu giữ hơn 3000 sản phẩm chuẩn bị tuồn ra thị trường

Đột kích 2 đường dây hàng hiệu giả "khủng": Thu giữ hơn 3000 sản phẩm chuẩn bị tuồn ra thị trường

Giá vàng hôm nay, ngày 28/5/2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, chính thức về dưới mức 160 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/5/2026: 'Bốc hơi' gần 2 triệu, chính thức về dưới mức 160 triệu đồng

Thông tin MỚI về cơ sở mầm non ở Lâm Đồng sau vụ trẻ 10 tháng tuổi tử vong

Thông tin MỚI về cơ sở mầm non ở Lâm Đồng sau vụ trẻ 10 tháng tuổi tử vong

Nghệ An: Bé trai 6 tháng tuổi tử vong thương tâm vì mảng vữa rơi từ trần nhà

Nghệ An: Bé trai 6 tháng tuổi tử vong thương tâm vì mảng vữa rơi từ trần nhà