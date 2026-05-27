Giá vàng hôm nay, ngày 27/5/2026: Đảo chiều sụt giảm, vàng SJC mất gần 1 triệu đồng/lượng

27/05/2026 09:00

Hôm nay, ngày 27/5/2026, sau một phiên đi lên, giá vàng hôm nay của thế giới đã suy yếu khi đồng USD mạnh lên và sự biến động trở lại của giá dầu thô.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 157,7 triệu đồng, bán ra 160,7 triệu đồng. ACB giảm giá mua vàng miếng 500.000 đồng, xuống 158 triệu đồng/lượng, bán ra giữ nguyên ở mức 161 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vàng miếng 300.000 đồng, xuống 158,5 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 160,3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 157,2 triệu đồng, bán ra 160,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 157,5 triệu đồng, bán ra 160,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 27/5/2026: Đảo chiều sụt giảm, vàng SJC mất gần 1 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 27/5 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.508 USD/ounce, giảm 32 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.540 USD/ounce.

Tuy nhiên, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua (4.571 USD), thì giá vàng hôm nay giảm tới 63 USD/ounce.

Đồng USD phục hồi sức mạnh và giá dầu thô biến động mạnh trở lại do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng đến giá vàng.

Tuy nhiên, sự suy yếu của giá vàng còn xuất phát từ đà tăng lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Hiện lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức khoảng 4,5%, trong khi chỉ số đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng.

Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến thị trường hàng hóa. Giá dầu thô đã đảo chiều tăng mạnh lên trên 95 USD/thùng, sau khi giảm sâu hôm 26/5.

Sự phục hồi của giá dầu xuất phát từ lo ngại sau các cuộc tấn công của Mỹ vào mục tiêu Iran ở miền nam nước này, làm gia tăng bất ổn xung quanh thỏa thuận ngừng bắn.

Điều này tạo ra hai luồng tác động trái chiều đến giá vàng: một mặt hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, mặt khác lại thúc đẩy kỳ vọng lạm phát cao hơn, từ đó củng cố sức mạnh của đồng USD và lãi suất trái phiếu, tạo áp lực lên giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay, ngày 26/5/2026: Thế giới tăng, trong nước giảm, người mua lỗ 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng

Hôm nay ngày 26/5/2026, giá vàng thế giới đi lên trong bối cảnh đồng USD suy yếu, giá dầu thô đi xuống. Trong khi đó, vàng miếng SJC tiếp tục giảm, mất giá lên 5 triệu đồng mỗi lượng so với đầu tháng 5.

